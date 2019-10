Fadista Pedro Moutinho ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:30 Facebook

O fadista Pedro Moutinho atua, esta segunda-feira, a partir das 15 horas, na redação do JN, para apresentar "Um Fado ao Contrário", o seu novo disco. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook.

O novo álbum de Pedro Moutinho chama-se "Um Fado ao Contrário" e é o sexto de originais do fadista que atua a 26 de outubro na Casa da Música, no Porto.

O trabalho junta fados clássicos e novos temas criados para a voz do fadista por compositores e/ou poetas como Amélia Muge, Maria do Rosário Pedreira, Márcia, Manuela de Freitas, Pedro de Castro ou Filipe Raposo. O mesmo Filipe Raposo que também produz este álbum e trouxe para o estúdio novas e surpreendentes sonoridades, ao mesmo tempo que no fado, fado mesmo, conserva a sua essência e tradição.

O percurso de Pedro Moutinho começou nos anos 90 no circuito formativo das melhores casas de fado de Lisboa. O sétimo álbum - depois dos discos de originais "Primeiro Fado" (2003), "Encontro" (2006), "Um Copo de Sol" (2009), "O Amor Não Pode Esperar" (2013) e "O Fado Em Nós" (2016) e da coletânea "Lisboa Mora Aqui" (2010) - revela a sua maturidade artística como cantor e fadista.

Voltando a rodear-se de alguns dos melhores compositores e poetas nacionais, Pedro Moutinho abre o novo disco com o tema (e primeiro single) "Um Fado ao Contrário" - em que as palavras e as notas são "de ida e volta" e o final soa a música tradicional rural e festiva -, primeira parceria de sempre entre a compositora Amélia Muge e a poetisa Maria do Rosário Pedreira. Amélia Muge que é, entretanto, a autora da letra de dois temas - "Não Sei se a Tristeza É Triste" (um fado com música de Filipe Raposo) e "Ruas do Tempo" (escrita sobre o tradicional Fado José Marques do Amaral) - e assina a autoria completa (música e letra) da balada "Uma Pena que Me Coube" e de um fado que parece namorar com a milonga e a morna "Aquele Bar".

Outra colaboração inédita é a da letrista Manuela de Freitas com o compositor (e guitarrista) Pedro de Castro, no alegre, gaiato e cheio de trocadilhos "Graça da Graça". Manuela de Freitas é também a autora da letra de "Chego Tarde, Canto o Fado", sobre uma rapsódia de fados da lendária dupla de irmãos Ramos - o guitarrista Casimiro e o viola Miguel, conhecidos como "Os Pinoia". Continuando a homenagear grandes nomes do Fado, Pedro Moutinho canta ainda uma letra do fadista e poeta Manuel de Almeida, "Foi Um Bem Conhecer-te" no Fado Corrido, e "Maldição", com letra de Fernando Farinha sobre o Fado José António (Sabrosa) em Sextilhas. E homenageando um nome, também maior, da nossa música popular - Vitorino Salomé - está aqui "Tragédia da Rua das Gáveas" (tema que no álbum "Leitaria Garrett" Vitorino gravou com um "cavalinho" de marchas populares e que nesta versão surge com instrumentos de fado). Talvez a surpresa maior do álbum, "Força do Mar" é uma canção com a fortíssima marca autoral de Márcia, arranjada para piano e guitarra elétrica.

Nas gravações de "Um Fado ao Contrário" Pedro Moutinho contou com os músicos Filipe Raposo (piano), Quiné Teles (percussão), André Santos (guitarra elétrica), Pedro Soares (viola), Daniel Pinto (baixo acústico) e Ângelo Freire (guitarra portuguesa), sendo a mistura e remasterização de António Pinheiro da Silva e do próprio Pedro Moutinho.