Fado Bicha: o cometa tecnicolor que faz o fado explodir sem dor

Dia 3 do Tremor Açores foi uma aflição com corre-corre entre salas da Ribeira Grande com muita gente a ficar de fora nas longas filas.

Os Fado Bicha geram e gerem o seu próprio destino e estão-se a borrifar para as convenções fatalistas do fado. Não são só seriamente divertidos, são indecorosamente bons. Como enguias vivas descaradas, injetam eletrónica e cargas elétricas no fado - escândalo: é fado para dançar! - e são a melhor e mais funda disrupção surgida na tristonha canção negra nacional desde há muitos muitos anos.

Nem lentos nem tristes nem chorosos com o seu destino, são o seu próprio fatalismo e borbulham como nada do que até aqui, terceiro dia, se viu no décimo Tremor Açores, o festival da Lovers & Lollipops que brota misteriosamente do solo como um géiser de jatos intermitentes.

Fado Bicha é um cometa tecnicolor que irrompe pelo céu nacional com um lastro incandescente e eles são: Lila Fadista (voz e letras; Lila é um rapaz boteriano de barba, vestia calções e três véus, um purpúrea, um rosa e outro que usava como se fosse o chapéu borgonhês de aba mantado do Infante D. Henrique, mas vermelho e tremulante) e João Caçador (guitarra elétrica e arranjos; tem cara de arcanjo barbado, tinha um olho pintado que parecia socado e usava um casaco de peles fake de Vivian Westwood sobre o tronco peludo e nu) e ao duo junta-se Labaq (teclados, eletrónicas; no meio dos dois espampanantes, e os dois vinham de botins de salto alto, os do Caçador estampado de vaca rosa fúcsia, Labaq tinha que ser evidentemente uma rapariga calma e circunspeta).

Livres como deve ser

Cheios de garra e de graça, os Fado Bicha são amazonas do seu desejo e trazem nos braços um ramalhete de dinamite que põem aos pés da regra heteronormativa que aprisiona ainda tanto fado, tanta sociedade em geral. São um grupo de intervenção que começa no coração LGBTI+ e se adensa nos temas que abraçam: género e sexo, colonialismo e racismo, feminismo e inclusão e todo o leque de prazeres secretos do misterioso símbolo químico do cobre.

Aqui no Tremor, atuaram no prado do Parque Urbano de Ponta Delgada, debaixo de um pequenino pórtico de arco canopial em vértice e pareciam estar numa capelinha branca a anunciar um escandaloso advento: desejos inflamados, contos furtivos, línguas em brasa, fogo na casa, são um advento de tudo ao mesmo tempo, Ovídio, ofídio, perfídia, são Platão, Ofélia, Cassandra e Adão, são a vida como ela é - livre como tem que ser. Foram recebidos com palmas e silvos de assobios que estrelaram como foguetes no ar. Bravos. Bravo.

USG: difícil de engolir

Depois deles, nada mais se elevou ao seu pináculo - só uma pequena arreliação: o festival esgotou para 1750 pessoas, mas há salas em que não cabem 200. Como aqui estamos todos em insularidade latente, somos só disponibilidade e desejo, anteontem, com o cartaz nas salas pequenas da Ribeira Grande, demasiados ficaram de fora dos concertos.

Ainda assim, perdendo-se Marina Herlop, Vaiapraia e Kabeaushé, foi possível ver: Ill Considered, no Mercado Municipal (trio de bateria, baixo e sax alto; são um jorro de jazz fuzzy, arenoso, drónico e denso e muito apreciável; o saxofonista é a cara e o cabelo chapado de A. G. Iñarritu); Lulu Monde (combo jazz de piano, bateria e guitarra, esforçado mas passivo, também no Mercado, com 2/3 do povo a vozear); e Unsafe Space Garden, no Teatro Ribeiragrandense (sexteto goofy de Guimarães, fazem ska psicadélico especulativo, parecem crianças psicopatas em ácido, ou devotos muito freaks, muito infantis de Charles Manson, estiveram sempre em overacting e nem toda a gente os engoliu).