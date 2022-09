Faleceu o arquiteto José Carlos Loureiro

JN Hoje às 11:49 Facebook

Faleceu ontem o arquiteto José Carlos Loureiro, aos 96 anos. O corpo estará em câmara ardente a partir da tarde desta quinta-feira, na Capela da Ressurreição, em Valbom. O funeral realiza-se amanhã, às 11 horas.

De entre os diversos trabalhos realizados ou iniciados na sua longa vida de arquiteto destacam-se e salientam-se os seguintes: o Edifício Parnaso e o Pavilhão dos Desportos Central nos jardins do demolido Palácio de Cristal, ambos no Porto.

" Ontem, serenamente, José Carlos Loureiro despediu-se da vida. Nascido na Covilhã, a 2 de dezembro de 1925, chegou ao Porto em 1941 para ingressar na Escola de Belas-Artes. A casa por si projetada em Valbom e que, habitando-a, foi transformando em lugar íntimo de conforto e felicidade familiar, garantiu-lhe o diploma de arquiteto e anunciou o que viria a ser um longo e intenso percurso profissional. José Carlos Loureiro praticou Arquitetura de uma forma comprometida, generosa e apaixonada, sempre demonstrando uma invulgar sintonia entre a arte de bem desenhar e a arte de bem construir", escreveu a Fundação Marques da Silva a quem doou o seu acervo profissional em 2013.

Até 1972, foi assistente da cadeira de Arquitetura e, depois, docente na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, onde se licenciou com uma tese denominada "Azulejo na Arquitectura". De entre os diversos trabalhos realizados ou iniciados na sua longa vida de arquitecto destacam-se e salientam-se os seguintes: o Edifício Parnaso e o Pavilhão dos Desportos Central, nos jardins do demolido Palácio de Cristal, ambos no Porto, a sua habitação própria em Valbom, Gondomar, uma residência paroquial em Oliveira do Hospital, habitações para bombeiros voluntários, em Leça da Palmeira, uma pousada em Bragança, a Central Térmica do Douro ou da Tapada do Outeiro, a cadeia do Sabugal e a Estação Fronteiriça de Valença.

A partir de 1960, trabalhou sempre em associação com o arquitecto Luís Pádua Ramos. Com ele e com o Arq.º Luís Cunha, obteve o 1.º Prémio no Concurso de Anteprojectos para uma Colónia de Férias de 1300 pessoas. Nessa época, projectou a moradia para o pintor Júlio Resende, no Porto, o Hotel D. Henrique no Porto, o mercado de Barcelos, vários edifícios habitacionais na cidade de Aveiro e um conjunto habitacional no antigo campo do Luso, no Porto.

José Carlos Loureiro fez ainda o Plano de Urbanização da cidade de Barcelos, para onde projectou também o edifício do Tribunal.