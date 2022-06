Faleceu Tim Sale, o poeta dos super-heróis

F. Cleto e Pina Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Desenhador de "Homem-Aranha: Azul" e de "Batman: O Longo Halloween" estava hospitalizado

Tim Sale, responsável por obras de referência da Marvel e da DC Comics faleceu ontem nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada no perfil oficial do desenhador no Twitter e surge alguns dias após a notícia da sua hospitalização, devido a problemas graves de saúde, não especificados.

Natural de Ithaca, Nova Iorque, onde nasceu a 1 de Maio de 1956, Tim Sale viveu uma infância e adolescência normais em Seattle. Admitido na Universidade de Washington, ao fim de dois anos mudou-se para Nova Iorque, para frequentar a School of Visual Arts e o curso de BD leccionado por John Buscema.

Ainda antes de se formar, em 1983, publicou os seus primeiros trabalhos na série "MyhtAdventures", a que se seguiu uma colaboração em "Thieves World".

A sua carreira teve um ponto de viragem no início da década de 1990, quando conheceu o argumentista Jeff Loeb, com quem viria a formar um duo criativo que durou décadas e criou obras capazes de interessar mesmo aqueles que geralmente se afastam das aventuras de super-heróis.

A parceria, iniciada na DC Comics, deu origem, em 1996, a "Batman: O Longo Halloween" (que teve edição portuguesa da Levoir), uma história dos primeiros tempos da actividade do cavaleiro das trevas, que o acompanha durante um ano e marca a transição dos seus adversários de gangsters e mafiosos a super-vilões, estando na sua origem um assassino que mata sempre aos feriados. Ainda na DC, destacam-se outras criações da dupla Loeb/Sale, "Batman Noir: Dark Victory", "Superman: For All Seasons" e "Catwoman: When in Rome".

PUB

A mudança do século encontrou os dois autores na rival Marvel, onde criaram a chamada "Tetratlogia das Cores": "Homem-Aranha: Azul" (editado em português pela Devir e a Salvat); "Demolidor: Amarelo" (Devir); "Hulk: Cinzento" (Levoir); e "Capitão América: Branco" (G. Floy). Algumas destas obras ainda estão disponíveis e distinguem-se pela forma poética e sensível como abordam momentos marcantes dos primeiros tempos das carreiras destes heróis, que definiram o seu percurso posterior, como a relação de Peter Parker com Gwen Stacy ou do Demolidor com o seu pai.

A empatia da dupla levou-os a participar no processo criativo da série televisiva "Heroes", com Loeb como argumentista e produtor e Sale como desenhador das previsões desenhadas do artista Isaac Mendez e criador da fonte utilizada no genérico e nos créditos.

Dotado de um desenho estilizado, límpido e despido de pormenores desnecessários, mas extremamente expressivo e servido por belas cores e uma planificação com recurso recorrente a vinhetas de grande dimensão, ao longo da sua carreira, Tim Sale foi várias vezes nomeado para os prémios Eisner, os mais importantes da indústria de banda desenhada dos Estados Unidos, tendo sido distinguido por três vezes.

A DC Comics evocou-o na sua página oficial do Twitter destacando-o como "um artista incrível, cuja visão de personagens icónicos tinha uma profundidade humana real", acrescentando que "as suas planificações inovadoras mudaram a maneira como uma geração inteira pensou a narrativa em BD"