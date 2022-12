Falta de apoios à Seiva Trupe motiva ação de protesto no Porto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Reclamar as verbas previstas pelo concurso da DGArtes é o objetivo da manifestação. Diretor da companhia de teatro avança para "requerimento hierárquico". Ilda Figueiredo quer que a autarquia pressione o Governo.

"Não deixaremos morrer a Seiva Trupe." É esta a promessa do grupo de cidadãos que irá concentrar-se hoje, na Praça Marquês do Pombal, no Porto, às 16 horas, para protestar contra a exclusão da histórica companhia portuense da concessão do Apoio Sustentado da DGArtes a que concorrera para os próximos quatro anos. O que poderá pôr em causa a continuidade da estrutura.

Dinamizado pelo antigo jornalista do "JN", Soares Novais, e pelo economista Rui Vaz Pinto, presidente da Unicepe - Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto, o protesto foi anunciado nas redes sociais, atraindo figuras do teatro como Carlos Avilez, São José Lapa ou Roberto Merino, além de professores, sociólogos, políticos, historiadores ou funcionários públicos. "Até taxistas aderiram", diz Soares Novais, que espera 250 pessoas na manifestação. Os participantes serão convidados a assinar uma petição que será dirigida ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. A acompanhar o protesto haverá uma atuação do grupo dos Balcãs Baklavav e uma performance de Mariana Silva Costa.