"Falta muito?", pergunta a dupla Ikoqwe em novo EP

Projeto que junta Pedro Coquenão e Luaty Beirão conta com participação do sul-africano Spoek Mothambo.

O projeto Ikoqwe, que junta Batida (aliás Pedro Coquenão) e Ikonoklasta (ou seja, Luaty Beirão), lança um novo EP a 19 de outubro.

Produtor musical angolano nascido em Portugal, Coquenão é Coqwe, enquanto o rapper e ativista Luaty Beirão é Iko, duas personagens criadas para o projeto.

"Falta muito?" contém o tema com o mesmo título, uma faixa instrumental e remisturas de passagens do álbum de estreia "The beginning, the medium, the end and the infinite", editado há sete meses pela belga Crammed Discs.

A faixa principal é fruto de uma colaboração com o cantor e compositor sul-africano Spoek Mathambo, enquanto as remisturas estão nas mãos do artista nigeriano Ekiti Sound e do baterista e produtor indiano Sunken Cages, pseudónimo de Ravish Momin.

No dia 4 de dezembro, o projeto Ikoqwe atua no festival Trans Musicales, em Rennes, França.