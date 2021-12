Famílias com mesa farta de espetáculos no Natal

Catarina Ferreira Hoje às 13:05 Facebook

Dezembro é, por definição, tempo de mesa farta da cultura criada para um público familiar. Basta verificar as tabelas de vendas de espetáculos das principais bilheteiras online para confirmar a tendência. Além das tradicionais aldeias de Natal, como é o caso do Perlim e de Óbidos Vila Natal, os espetáculos no gelo, o teatro musical e infantil, o circo e o balé clássico temático são os mais procurados.

A estes juntam-se as programações especiais dos teatros, como é o caso do Campo Alegre, no Porto, que recebe a partir de quinta-feira e até domingo o Foco Famílias, com espetáculos e oficinas de música criados pelas artistas Cláudia Gaiolas e Joana Gama, pelo francês Johnny Bert, e pela bailarina espanhola Ángela Diaz Quintela.

Se o Foco Famílias optou por ser presencial nesta quinta edição, há quem continue a apostar no online e em sistemas mistos para quem não pode estar presente. Para acesso aos espetáculos com lugares sentados é necessário certificado de vacinação e máscara.