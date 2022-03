Fantasporto arranca a 1 de abril pela última vez no Rivoli

JN Hoje às 18:51 Facebook

A 42.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto - Fantasporto decorrerá de 1 a 10 de abril no Teatro Rivoli, no Porto. O certame terá sessões todos os dias, a partir das 16 e até às 23 horas.

A abrir o 42.º Fantas vê-se a antestreia mundial da produção japonesa "xxxHOLiC", uma adaptação para filme do manga homónimo. A obra de Mika Ninagawa estará a concurso nas secções oficiais de Cinema Fantástico e Orient Express. "O filme só estreará nos cinemas japoneses a 29 de abril e tem como protagonistas atores e músicos de enorme popularidade na Ásia", descreveu Mário Dorminsky durante a conferência de imprensa de apresentação do festival, realizada na manhã desta quarta-feira no Rivoli.

No encerramento, o certame apresentará também em antestreia mundial o filme ucraniano "Everything, nothing and something else" da realizadora Marina Kondratieva, associando-se assim "às ondas de solidariedade à Ucrânia". "É um filme ternurento, uma comédia dramática onde conseguimos ver, através dos olhos de um taxista, a cidade de Kiev", disse Mário Dorminsky. Na semana passada, o Fantasporto retirou da programação o filme russo "Vladivostok", do realizador Anton Bormatov, em protesto pela ofensiva militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

Beatriz Pacheco Pereira anunciou que o festival terá vários filmes em antestreia nacional. São "55 filmes em competição e dois fora de competição, sendo que 21 deles são antestreias mundiais e cinco antestreias europeias, algo que admitimos ser inédito num festival português". Sem contar com Portugal, que fornecerá oito antestreias mundiais, o Japão será o mais representado, com seis antestreias mundiais e duas europeias, todas de grande orçamento e vindas de companhias como a Toei, Pony Canyon ou Fuji Film. Segue-se a China, com duas antestreias europeias, e os Estados Unidos ("Follow her", "um filme imperdível", nas palavras da programadora) e a Europa com uma antestreia mundial cada.

"Os filmes representam tanto grandes companhias de produção mundiais como de pequena e média produção cinematográfica independente. São o resultado de uma apurada seleção de mais de 700 filmes entre curtas e longas-metragens inscritas no festival, vindas de 60 países", disseram. Na programação final ficaram incluídas produções de 28 países: Afeganistão, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, China, Coreia do Sul, Croácia, Espanha, Estados Unidos da América, Filipinas, França, Hungria, Irão, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Lituânia, México, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Rússia, Taiwan, Ucrânia e Venezuela.

Os programadores destacaram também a rubrica Filmes de Culto, com as efemérides dos 40 anos de "Blade runner" de Ridley Scott, uma das obras charneira do Fantasporto, onde teve a antestreia europeia. O precursor "THX 1138" de George Lucas festeja 50 anos - é a primeira longa-metragem do realizador, anos antes de iniciar da saga "Star wars". Outras efemérides serão também assinaladas no FantasClassics. "Casablanca" de Michael Curtiz celebra 80 anos, partilhando programa com "Singin" in the rain" de Stanley Donen e Gene Kelly (70 anos). O Fantasporto irá apresentar também "A praga", do brasileiro José Mojica Marinsum, filme que se pensava perdido e que chega ao Porto numa versão restaurada, acompanhado da curta-metragem "Zé do Caixão".

Nesta que será a última edição do Fantasporto no Teatro Rivoli - em 2023 passará a realizar-se no Batalha Centro de Cinema - haverá também uma exposição de todos os cartazes do evento, objetos que foram "acompanhando a estética e as tendências de design de cada época".