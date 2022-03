Fantasporto: Há mais de 40 anos a espalhar o terror

João Antunes Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa sexta-feira no Rivoli a 42.ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto.

Começa amanhã e termina a 10 de abril a 42.ª edição do Fantasporto. Nascido em 1981, num contexto cinematográfico e sociológico diferente, o Fantas foi uma pedrada no charco, dedicando a programação inteiramente a um género considerado menor.

O cinema mudou, os hábitos dos espetadores também, mas o Fantas está aí, muito devido à boa teimosia e empenhamento de Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira. Sabendo adaptar-se aos novos tempos, com a criação de novas secções e garantindo a renovação de públicos.