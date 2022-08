Fazem a sua arte no palco mais importante do Mundo: a rua

Beatriz Lima Hoje às 14:02 Facebook

Desde malabaristas que distraem condutores durante o sinal vermelho, a palhaços, cantores e grafiteiros. O JN foi ao seu habitat e eles mostraram como funciona.

Santa Catarina, Flores, Ribeira e Aliados são alguns dos locais que mais se enchem de artistas por esta altura do ano. Às ruas afluem bandas, dançarinos, palhaços, malabaristas e até pintores. O Porto enche-se de animação, os turistas deslumbram-se e as palmas ouvem-se no centro da cidade, prova de que os artistas fazem sucesso. E se é prazeroso para quem vê, é melhor para quem faz.

Bossa Lu

Proximidade e participação