Fazer televisão com alma do cinema

Já pode ver em casa "Esterno notte", a nova série de Marco Bellocchio sobre o caso Aldo Moro, disponível na plataforma Filmin.

Há já muito que as séries de televisão se tinham tornado fortes concorrentes do cinema, fenómeno potenciado pela pandemia e pelos confinamentos, que nos obrigaram a permanecer em casa muito mais tempo que o habitual.

E se as séries que chegam dos Estados Unidos mostram que alguns dos grandes criativos viraram costas a uma Hollywood cada vez mais convencional e previsível, passando a trabalhar para o pequeno ecrã tal começa a acontecer também em vários países europeus, onde séries de televisão fazem já parte do menu de entretenimento de vastas camadas de população, mesmo cinéfilas.

Não estranha pois que um dos recentes grandes produtos audiovisuais das indústrias de entretenimento europeias seja a série italiana "Esterno notte", realizada por Marco Bellocchio, um grande "jovem" do cinema, apesar dos seus mais de oitenta anos, e que transpõe agora toda a qualidade do seu trabalho, presente em mais d três dezenas de filmes, ao longo de uma carreira de perto de meio século.

Entre obras marcantes do cinema italiano do seu tempo encontram-se títulos como "Em Nome do Pai", "O Monstro na Primeira Página" ou "Marcha Triunfal", inscritos na linha do cinema político italiano da década de 1970. Mais tarde, faria "Bom Dia, Noite", sobre o rapto e assassinato de Aldo Moro, ocorrido em 1978, segundo o ponto de vista de uma das jovens que fizeram parte do grupo responsável por esse ato, as Brigadas Vermelhas.

Pois com "Esterno notte", Bellocchio volta ao caso, numa fabulosa série de seis episódios. Além da preciosa reconstituição de um momento turbulento da vida política italiana, a série coloca em cena o interior do partido da Democracia Cristã, a estratégia de aliança com o Partido Comunista Italiano, a relação com o Vaticano e o Papa Paulo VI em particular e a vida familiar de Aldo Moro, antes de se centrar nos aspetos logísticos do rapto de Aldo Moro e nos 55 dias que permaneceu em cativeiro até ser assassinado, após a recusa do governo italiano em negociar a sua libertação.

Fazer televisão com alma de cinema, algo que só é possível aos grandes, como é Marco Bellocchio. São seis episódios de menos de uma hora, que se vê como um único filme. Se começar a ver, já não vai conseguir parar.

