Feira do Livro de Lisboa adiada para final de agosto

Sérgio Almeida Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A próxima edição da Feira do Livro de Lisboa só deverá realizar-se entre a última semana de agosto e as primeiras de setembro, informou neste sábado a Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros (APEL).

A próxima edição da Feira do Livro de Lisboa só deverá realizar-se entre a última semana de agosto e as primeiras de setembro, informou ontem a Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros (APEL), organizadora do evento, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.



Maior celebração anual em torno do livro que se realiza em Portugal, com um número de visitantes superior a meio milhão de pessoas, a Feira do Livro prepara-se assim para trocar os habituais meses de maio e junho pelos de agosto e setembro, devido aos efeitos da pandemia em curso, associada à Covid-19.



"As datas concretas serão confirmadas no decorrer da próxima semana", informou fonte ligada à organização, acrescentando que esse adiamento foi decidido "em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa".



O adiamento não é único no mundo. Nas últimas semanas muitas têm sido as feiras do livro canceladas. São disso exemplo as de Madrid (Espanha), Bolonha (Itália), Londres (Reino Unido) ou Leipzig (Alemanha).



Organizada pela APEL desde 1930, quando ainda era designada por Associação de Classe de Livreiros de Portugal, a Feira do Livro de Lisboa começou por realizar-se na Avenida da Liberdade, Praça D. Pedro IV, Rua Augusta e Praça do Comércio. Há menos de duas décadas fixou-se no Parque Eduardo VII. A mudança para agosto e setembro é inédita no historial do certame, que chega es