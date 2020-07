Feira do Livro de Viana do Castelo será em formato digital e vai homenagear Ruben A.

A Feira do Livro de Viana do Castelo, vai decorrer, este ano, em formato digital, e evocar o escritor Ruben A.. Segundo fonte da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o evento vai realizar-se de 18 de julho a 1 de agosto, assinalando com algumas iniciativas o centenário do nascimento do autor.

No dia 18 decorrerá a apresentação de uma reedição do livro "A Torre da Barbela", de Ruben A., por António M. Feijó, pró-Reitor e professor catedrático da Universidade de Lisboa. Será ainda apresentada uma nova edição de "Páginas Minhotas", de Ruben A., lançada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Este ano a Feira do Livro de Viana, cumprirá a sua 40.ª edição no espaço virtual, com transmissão nas redes sociais de uma conferência, inauguração de duas exposições, teatro, apresentação de livros, dramatizações e leituras, e animação infanto-juvenil.

Incluirá a apresentação presencial de livros decorrerá na Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal.