Feira do Livro do Porto arranca a 26 de agosto

Um total de 84 entidades, distribuídas por 126 pavilhões, vai participar na edição de 2022 da Feira do Livro do Porto, a realizar-se entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro.

Os Jardins do Palácio de Cristal vão voltar a receber, entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro, a Feira do Livro do Porto. Assegurada está a participação de 84 entidades distribuídas por 126 pavilhões

Segundo a autarquia, organizadora do evento, "será o primeiro ano desde o início da pandemia a garantir a retoma plena do número de stands previamente existente e a levantar restrições quanto ao número de pessoas no interior do recinto"

Para a edição deste ano apresentaram candidatura 91 entidades, das quais foram aprovadas 84, entre distribuidoras, editoras, livrarias, alfarrabistas, entidades institucionais, ocupando 126 pavilhões, aos quais se junta mais um que será para uso da Câmara do Porto.

Ana Luísa Amaral é a autora homenageada nesta edição.