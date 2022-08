Feira do Livro do Porto celebra a vida e os poemas de Ana Luísa Amaral

Iara Macedo Hoje às 19:04 Facebook

Professora Maria Irene Ramalho deu aula emotiva sobre a autora homenageada na Feira do Livro deste ano.

"Mulher que escreveu para o seu tempo e para os tempos que vêm" - foram estas as palavras de Nuno Faria, coordenador da programação da Feira do Livro do Porto 2022, quando descreveu a poeta portuguesa Ana Luísa Amaral, a homenageada maior da Feira deste ano. A autora morreu inesperadamente no dia 5 de agosto, antes do evento começar.

A lição "Ana Luísa Amaral: Poesia e Mundo" foi uma das formas que a Feira devotada à literatura encontrou para recordar e celebrar a vida da poeta, "que tanto ofereceu à sociedade".

Quando bateram as 11.30 horas no relógio, já um grupo de pessoas à espera podia ser avistado no auditório da Biblioteca Almeida Garrett, prontas para ouvir, nas suas palavras, ainda que não na sua voz, Ana Luísa Amaral.

Uma maioria de cabelos grisalhos, mas ainda assim com alguns espectadores com o cabelo intocado pelo branco, sentavam-se expectantes, em frente a Maria Irene Ramalho - professora de Inglês, Estudos Americanos e Estudos Feministas - que, numa secretária posta em palco, lia as palavras das páginas que folheava, enquanto trazia à memória o engenho de Ana Luísa.

Dizia ela que, pela primeira vez ali, conseguia realmente sentir a ausência da amiga, previamente anunciada como convidada, antes da notícia da sua inesperada morte. E, ao invés de deixar pesar as palavras faladas, Ramalho prosseguiu logo com a lição, afirmando querer "acima de tudo festejar o espírito da poeta".

Entre menções e proclamações de obras e poemas como "Outros pedaços do céu", fortemente realçado pela transparência da ligação da poeta a Emily Dickinson, e os dois livros da recente coletânea, a professora recordou os feitos de Ana Luísa Amaral. Na sessão de pouco menos que meia hora, deu a conhecer, mais do que o talento, o caráter lutador da amiga, que, além da literatura, foi uma referência nos estudos feministas.

Então, por entre palavras e páginas, durante a partilha de influências, a leitura de partes de poemas, e a menção de teses e questões centrais a que dedicou a vida, Maria Irene celebrou Ana Luísa Amaral, como uma autora maior que "procurou com a sua escrita reinventar o mundo".