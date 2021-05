Feridas abertas deixadas por fábricas fechadas

Alexandra Lopes Hoje às 14:08 Facebook

"Paisagem efémera - Industrial e urbana" é uma viagem ao fim da indústria têxtil no Minho. Espetáculo tem esta sexta-feira a sua última récita.

Ainda que preenchida por objetos que continuam a contar histórias, a fábrica está vazia de gente e de trabalho. Apesar disso, o operário continua a cuidar dela. "A fábrica é de todos. É de todos mas não é bem de todos. Vocês percebem!", diz o trabalhador fitando o público. E segue com a sua vida.

A vida deste trabalhador têxtil, que pode representar milhares de vidas de operários, está retratada na mais recente criação do Teatro da Didascália, "Paisagem efémera - Industrial e urbana", uma peça que nasceu do marco mais forte da região do Vale do Ave: a indústria têxtil. O espetáculo tem amanhã, às 11 horas, a última récita.