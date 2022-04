Ferit Karahan: "Os turcos nacionalistas não gostaram do meu filme"

João Antunes Hoje às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Cineasta falou ao JN sobre "Quando neva na Anatólia", em estreia nos cinemas.

Algures nas montanhas da Anatólia, num colégio privado. Professores turcos ensinam jovens curdos com mão de ferro. Quando um deles fica doente, no seguimento de um castigo brutal, o seu melhor amigo tudo faz para o salvar, lutando contra a burocracia e a má vontade da escola e uma violenta tempestade de neve que a isola. "Quando neva na Anatólia" venceu o Prémio da Crítica na secção Panorama do Festival de Berlim de 2021 e é uma das grandes estreias da semana. O realizador esteve a falar com o JN.

Podemos considerar que a escola que mostra no filme é um microcosmos da sociedade turca de hoje em dia?

A estrutura do filme conta algo mais do que a história principal. O filme tem um tema muito simples: um estudante tenta manter o seu amigo vivo. Mas eu queria dar um panorama da Turquia no seu fundo. Não sei se alguém disse isto antes de mim, mas penso que todos os filmes são filmes de estrada, num certo sentido. As paragens dos personagens determinam o impulso da história. Esta viagem da minha personagem mostra que muitas portas eram na realidade paredes.

O filme trata também da situação curda, um tabu na sociedade turca. Teve problemas em falar sobre isso?

É sempre difícil falar sobre o problema curdo. Como o filme teve sucesso no mercado internacional, as autoridades não me pressionam muito. Os internatos são sistemas que impõem obediência aos alunos não só nas aulas, mas também como um modo de vida. São construídos como centros de assimilação na Turquia para crianças curdas. No entanto, há aqui outra contradição. Sim, os internatos funcionam assim, mas é preciso frequentar porque não há outra alternativa, a não ser permanecer na sua aldeia e continuar a trabalhar como pastor ou agricultor.

Como encontrou aquele lugar magnífico mas difícil onde rodou o seu filme?

PUB

Estive à procura de locais durante mais de oito meses. Mas foi a minha segunda opção. A primeira foi em Erzurum, mas o diretor provincial da Educação Nacional não nos deu autorização. Depois mudámo-nos para Van, que fica muito perto da fronteira iraniana. Ambos os locais estavam realmente situados em território curdo.

Quais foram as principais dificuldades da rodagem?

Fizemos todo o calendário de filmagens com base na queda de neve, não nos atores. Não me apeteceu fazer os atores ensaiar porque nem sempre é boa ideia quando são na maioria amadores. Mecaniza-os e isso foi uma das coisas que mais temi. A autenticidade é algo com que me preocupo muito. E quando finalmente nevou, tive de estar pronto. Além dos atores infantis, a parte mais difícil do filme foi mesmo esperar pela neve.

Como encontrou as personagens principais e como trabalhou com elas?

Estivemos a fazer casting enquanto procurávamos locais. Vi mais de mil miúdos. Já tinha trabalhado com atores infantis e os meus colegas de equipa achavam-me talentoso para dirigir as crianças num filme. Talvez seja relativamente fácil trabalhar com uma ou duas, mas controlar 500 crianças ao mesmo tempo foi uma questão de paciência. Cada um tinha de ter uma personagem diferente, e o que viram na televisão tinha-os manipulado o suficiente. Por exemplo, o Samet andava como um valentão porque as personagens que via na TV eram assim. Embora não fosse interessante para eles, tentei explicar que o mais importante era a sua naturalidade e caráter.

Como é que foi encontrá-los a todos no primeiro dia de filmagens?

Tomei uma atitude muito séria e tratei-os da forma como trato as outras pessoas. A minha vantagem é que conheço estas crianças muito bem. Porque estavam a passar pelo que eu já tinha passado e compreendi imediatamente o seu estado de espírito. Senti onde tinha de amolecer e onde tinha de endurecer. É preciso confiar na sua inteligência. As crianças têm caráter e quando sabem que as suas ideias são importantes e são ouvidas, podem compreender tudo o que é dito e retribuir em duplicado.

Ferit Karahan Foto: Direitos reservados

Qual foi a importância da seleção para a Berlinale e do Prémio da Crítica que ganhou?

Estamos a obter boas respostas em geral, o que me surpreende um pouco. Foi inesperado para mim que compreendessem todos os factos que são únicos para nós. Penso que a simplicidade da história tem algo a ver com isso. Alguns veem a primeira meia hora do filme como uma distopia. A nossa realidade é uma distopia para eles.

Como é que o público turco recebeu o seu filme?

É muito raro o público e a crítica estarem de acordo em relação a um filme na Turquia. Estamos muito contentes com isso. Mas ainda assim os turcos nacionalistas não gostaram do filme.

Qual é a situação atual do cinema turco?

A Turquia não é diferente de todo o mundo. Temos um enorme potencial de audiência e, com o tempo e distribuição adequados, o cinema pode chegar a milhões de pessoas. Mas, de alguma forma, as empresas de distribuição na Turquia não correm o risco de ter um cinema artístico local, em vez do estilo dos filmes de Hollywood.