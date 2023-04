Fernando Cunha: "Hoje é mais difícil viver da música"

Sérgio Almeida Hoje às 18:57 Facebook

São 25 anos de carreira a solo assinalados com um disco - "A linha do tempo, ao vivo em Lisboa" - em que Fernando Cunha revisita temas marcantes do seu percurso, mas também dos Delfins. "A maneira como hoje encaro a música mudou muito nesse período", diz o artista, em jeito de balanço.

"A linha do tempo" indica-nos o título do mais recente trabalho a solo de Fernando Cunha - editado em 2022 e agora com uma versão ao vivo, registada no Teatro Maria Matos, em Lisboa -, mas também o rasto de um percurso artístico prestes a tocar na fasquia dos 40 anos.

"A maneira como encaro hoje a música é muito diferente de quando era jovem. Nessa altura, o tempo era interminável, hoje já sei que é finito", começa por dizer o músico. "Agora sou mais otimizado e focado. Com os anos, aprendi a não desperdiçar o tempo, algo que não fazemos quando somos jovens. Acima de tudo, tento aproveitar o tempo da melhor maneira, a rodear-me das pessoas certas".

A presença do filho, Francisco, na sua banda, como baterista, permite-lhe observar como ele próprio também encarava a música e a sofreguidão de atingir de imediato todos os sonhos e aspirações, por muito ambiciosos que sejam. Se a pressa e a avidez não mudaram muito no seio artística, há áreas onde as transformações foram profundas, reconhece: "Apesar de hoje ser muito mais fácil gravar um disco - basta ter um computador em casa -, a fase seguinte é muito mais difícil. Há muito mais competição. Nesse sentido, hoje é mais difícil viver da música, sobretudo sendo independente".

"Quando gravo um disco já estou a pensar como vou apresentá-lo ao vivo" Foto: Rita Carmo

Ontem como hoje, a paixão por envolver-se em todas as áreas ligadas à música mantém-se. Foi essa curiosidade infatigável que o levou a abandonar o curso de Engenharia Eletrónica para entregar-se a tempo inteiro aos Delfins e seguidamente aos Resistência, entre outros projetos a que esteve ligado. O domínio da guitarra não foi suficiente para satisfazê-lo, embrenhando-se de seguida na produção, nos arranjos ou até no canto.

"Envolvo-me em tudo", garante, incapaz de decidir sobre a faceta que mais gozo lhe dá. "Não consigo separar as coisas, pois para mim tudo faz parte da música. Desde a ideia para a canção, aos arranjos e gravação, mas também as performances, as capas, a preparação do espetáculo... Tudo faz parte da magia do que é ser artista. Não consigo separar as coisas. Quando estou a gravar um disco já estou a pensar como vou apresentá-lo ao vivo", explica.

Lançado no primeiro trimestre deste ano, "A linha do tempo" vai percorrer várias salas e festivais nos próximos meses. A confirmação mais recente chegou do festival Sol da Caparica, onde Cunha, rodeado por muitos dos convidados do disco mas também artistas que o têm acompanhado ao longo dos anos, vai atuar a 17 de agosto.

Voltar a canções compostas, em alguns casos, há muitos anos, não foi um exercício de nostalgia, porque Cunha fez questão de fazer novos arranjos na maioria dos temas. "Reinventar temas" que aquando do seu lançamento passaram despercebidos a muitos é uma das maiores satisfações enquanto artista, diz o guitarrista e produtor, que, embora esteja sobretudo ligado aos territórios pop e rock, não descarta a hipótese de, no futuro, enveredar por outros géneros, até "a música eletrónica", revela.