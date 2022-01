Fernando León de Aranoa: "Conheci alguém que fazia o mesmo que este patrão"

João Antunes Ontem às 21:00 Facebook

Realizador fala de "O bom patrão", o filme do momento em Espanha, já nas nossas salas.

Estreado em San Sebastián, já com mais de 600 mil espectadores e umas inéditas 20 nomeações para os prémios Goya, "O bom patrão" está em exibição no nosso país. Javier Bardem é o patrão do título, dono de uma fábrica de balanças que, a uma semana de receber uma comissão que lhe pode dar um prémio de excelência, tem de resolver várias situações da vida privada de alguns dos seus trabalhadores, e da sua própria, que estão a perturbar o funcionamento da empresa e podem colocar em risco o prémio.

Estavam à espera de tanto sucesso para o filme?

A primeira reação foi em San Sebastián e foi muito boa. Mesmo tendo confiança no filme e no que a história conta, assim como no trabalho dos atores, antes de o ver com público não se sabe. Três dias antes pensa-se que vai ser um desastre. Mas esse primeiro carinho deu-nos a certeza de que o filme iria ter um bom caminho pela frente.

E depois apareceram as 20 nomeações para os Goya.

Pensávamos que o filme ia correr bem, mas assim tanto não. As 20 nomeações foram uma surpresa. Estávamos à espera de algumas, mas ter oito atores nomeados, praticamente todo o elenco... Fiquei muito contente por eles, peço-lhes muito e gosto que o filme lhes devolva algo. Parece que 20 é um recorde, só tinha havido um com 19.

O filme é um retrato da Espanha de hoje?

Penso que o filme fala de algo que se passa hoje. Mas queria que contasse algo do que se passa hoje, que se passava há 20 anos e que infelizmente vai passar-se daqui a 20 anos. Os filmes têm de nos sobreviver, têm de fazer sentido quando forem vistos, daqui a 20 ou 30 anos, numa cinemateca ou numa televisão. Não gosto muito do cinema conjuntural, agarrado a um contexto determinado. Os filmes de que gosto mais como espectador são os que transcendem o momento. E falam de algo intemporal.

É por abordar sobretudo a condição humana que todos nos podemos identificar aqui e ali com a história e as suas personagens.

Isso não muda. Afinal amamo-nos da mesma maneira, odiamo-nos da mesma maneira, competimos da mesma maneira que há 20 anos. Com um bocado de sorte, fizemos um filme que pode resistir à passagem do tempo. Com as devidas distâncias, quando vemos o "Ladrão de bicicletas", aquela história podia passar-se hoje.

Não podemos imaginar o filme sem o Javier Bardem, com quem já tinha trabalhado.

Como guionista por vezes imaginamos a personagem e não tem a cara de nenhum ator. Mas quando a vejo interpretada pelo Javier Bardem esqueço-me completamente como era antes, quando a escrevi. Substituiu a minha personagem imaginária. Somos amigos, já trabalhámos juntos duas vezes e senti que ele tinha muitas das coisas de que a personagem precisava: a força, o carisma, também o lado mais obscuro. E o humor, que era o mais desafiante para nós.

O espectador nunca sabe se há de gostar ou de odiar a personagem de Blanco.

Essa era a minha maior preocupação. Criar uma personagem com muitas conotações negativas, que por vezes vai longe demais, e que mesmo assim pudesse interessar ao público. Foi o maior desafio que partilhei com o Javier. Se não houvesse essa empatia, não sentiríamos nada por ele. E é uma personagem que no final está a passar mal e o espectador está sempre com as personagens que sofrem.

Em que é que se inspirou para escrever esta história?

Conheci alguém que fazia o mesmo que este patrão, embora de uma forma não tão extrema. Tinha uma pequena fábrica de móveis e um dia disse-me que estava muito preocupado porque o seu chefe de produção estava a cometer erros muito graves por causa da sua situação sentimental. E levava-o a jantar, a beber um copo, apresentava-lhe amigas para ver se ele se apaixonava. Pareceu-me que podia ser muito divertido mas também me permitia falar de questões como o abuso de poder, a intrusão de um patrão na vida dos trabalhadores, coisas que se passam todos os dias e que são terríveis.

E agora, o que se faz depois de tanto sucesso?

É complicado, porque quando um filme recebe tanto calor do público torna-se mais difícil escapar dele. Eu continuo sob o jugo do patrão. É um prazer, mas é verdade que custa mais a recuperar a concentração necessária, e tenho um par de coisas que estou a tentar escrever. Mas é muito difícil passar do modo realizador-promoção-prémios para o modo argumentista. É preciso recuperar a energia.