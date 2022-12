Fernando Tordo: "O meu trabalho dá prazer, é muito bom para mim fazer isto"

Fernando Tordo, 74 anos de idade, 54 de carreira, canta canções de Natal hoje na Póvoa de Varzim, dia 8 no Pombal e dia 17 no Estoril.

Durante três noites, os portugueses vão embarcar numa viagem no tempo. O ano era 1978 e um disco editado por Fernando Tordo, com Carlos Mendes e Paulo de Carvalho - e as letras intemporais de Ary dos Santos e Joaquim Pessoa - viria a tornar-se num marco persistente de diferentes gerações. Um projeto único onde o universo infantil, a quadra natalícia e a análise social se uniam. Mais de 40 anos depois, "As canções dos Operários de Natal" estão de volta em três espetáculos: hoje no Casino da Póvoa de Varzim; no dia 8 no Jardim do Cardal, em Pombal; e no dia 17 no Casino Estoril.

Os concertos vão passar em revista o famoso disco infantil "Operários do Natal", revisitando todos os clássicos que integram o álbum, como "Os amigos", "Os palhaços", ou "Os pais". São oportunidades únicas para recordar as histórias por detrás de cada música, num regresso que acontece por causa do público - e a pedido dele.