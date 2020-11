Festa do "Matrix 4" encena filmagem para contornar regras sanitárias alemãs

JN Hoje às 19:24 Facebook

O elenco e a equipa do "Matrix 4" fingiram estar a rodar uma cena do filme para participarem numa festa com cerca de 200 pessoas, em Potsdam, na Alemanha, contornando as regras de combate à covid-19. O ator Keanu Reeves e a namorada também terão estado presentes.

As autoridades de saúde alemãs pretendem questionar o estúdio onde o último filme da saga de ficção científica Matrix foi rodado, de acordo com o jornal alemão "Bild", que avançou com a notícia.

O evento, que na verdade pretendia festejar o final da rodagem do filme, tentou passar por uma cena de filmagem, com os convidados a aparecerem como figurantes.

As festas até 50 pessoas são permitidas em Berlim e no vizinho estado de Brandenburg, onde o evento terá acontecido, no Estúdio Babelsberg, contudo, precisam de ser aprovadas previamente pelas autoridades, depois de apresentado um plano de contingência. Os participantes têm ainda de manter o distanciamento físico e usar máscara quando não estão a comer nem a beber, o que nem sempre terá acontecido.

"A toda a gente foi feito um teste PCR ao coronavírus, antes. Toda a gente tinha de vir com máscara, mas muitos não a usaram durante a festa", disse uma das convidadas ao "Bild", atestando ainda que ninguém estava a filmar.

A porta-voz do Studio Babelsberg disse que de acordo com os produtores do filme, a equipa de filmagem estava a gravar uma "cena de celebração", relacionada com outra gravada no verão, e que "as regras sanitárias foram cumpridas". "A equipa de produção deixou conscientemente esta cena com muitos participantes para o fim das filmagens", justificou ao jornal.

Já o município de Potsdam afirmou que nenhum evento lhes tinha sido comunicado para a respetiva autorização.

A festa realizada sob o código "Evento de equipa 'Gelado'", de acordo com as fontes citadas, tinha a realizadora Lana Wachowski como anfitriã (acompanhada da irmã Lilly Wachowski, com quem dirigiu os filmes anteriores) e começou às 18 horas de quinta-feira. Foi animada por djs e bailarinos e incluiu um espetáculo de pirotecnia, tatuagens de lembrança alusivas ao "Matrix", tendas de estilo beduíno e caravanas hippies.

Segundo o jornal, o ator de Hollywood Keanu Reeves e a namorada, Alexandra Grant, estiveram sentados a uma mesa a beber vinho e partiram cedo.

A rodagem do "Matrix 4" foi interrompida em março devido à pandemia, mas foi retomada em Berlim em agosto. O filme tem lançamento previsto em dezembro de 2021.