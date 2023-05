Eventual festa do título obriga a cancelar espetáculo com Maria Rueff e Joaquim Monchique

JN Hoje às 20:16 Facebook

A eventual festa do título de campeão nacional de futebol, do Benfica, obrigou ao cancelamento de um espetáculo no Teatro Villaret, em Lisboa.

A promotora do espetáculo "Lar Doce Lar", com os atores Maria Rueff e Joaquim Monchique, em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, vê-se "obrigada a cancelar a apresentação marcada para o dia 27 de Maio, às 21 horas, devido à eventual celebração do campeonato da primeira liga portuguesa de futebol a ocorrer no Marquês de Pombal", informou a Força de Produção, em comunicado.

A nota adianta que, "além de impossibilitar a chegada do público ao teatro", situado na Avenida Fontes Pereira de Melo, a provável festa do Benfica "inviabiliza a boa concretização do espectáculo, devido ao ruído que normalmente acompanha este tipo de festejos".

"Não obstante a solidariedade para com o evento desportivo em questão, é lamentável que nenhuma entidade assuma a responsabilidade pelos danos causados a todas as estruturas obrigadas a cancelar eventos ou cessar actividade no dia 27 de Maio, devido ao fecho do Marquês de Pombal, condicionamento das artérias circundantes - como é o caso da Avenida Fontes Pereira de Melo - e demais consequências que uma celebração desta envergadura acarreta", acrescenta a promotora.

A apresentação de "Lar Doce Lar" está esgotada, devendo o valor dos bilhetes já adquiridos ser reembolsado. Ou, em alternativa, os espectadores poderão trocar o bilhete para qualquer uma das apresentações em agenda no Teatro Villaret.

"Reforça-se que qualquer uma destas acções significa um prejuízo substancial para a promotora que, à semelhança de várias outras empresas do sector cultural, se encontra ainda em recuperação pelos danos causados pelas medidas tomadas durante e após a pandemia", pode ler-se no comunicado da promotora.