Festivais aumentam quatro vezes mais do que a inflação

Custo médio das entradas subiu 20%, mas procura continua alta. Promotores culpam preços congelados desde 2019.

Assistir a um festival é uma experiência que está (bem) mais cara este ano. Um levantamento dos preços dos bilhetes praticados pelos principais eventos do género permite concluir que os aumentos superam em larga escala a inflação de 5,1% prevista pelo Governo para este ano.

A subida média dos passes face à edição do ano passado atinge os 20%, havendo casos até em que esse aumento supera os 50%. Curiosamente, é no Norte que se registam as maiores escaladas: North Festival (de 90 para 145 euros, mais 59%, em parte devido à atuação de Robbie Williams), Marés Vivas (de 70 para 90 euros, 29%) e Primavera Sound (140 para 170 euros, 21%). O outro grande festival na região, Paredes de Coura, não alterou o preço, mas na edição de 2022 já tinha feito um ajustamento em relação à anterior, em 2019, aumentando as entradas de 94 para 120 euros, mais 28%.