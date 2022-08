Festivais de música enchem a cidade da Maia

JN Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Maia Blues Fest e o Festival de Música Folk da Maia regressam ao município em setembro e trazem artistas nacionais e estrangeiros.

A cidade da Maia, no Porto, vai encher-se de música com a presença dois festivais promovidos pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia .

A 4.ª edição do Maia Blues Fest - Festival Internacional de Blues da Maia vai decorrer entre os dias 16 e 18 de setembro no Auditório Exterior do Fórum da Maia, com entrada livre. Como nas edições anteriores, o Maia Blues Fest vai acolher artistas nacionais, como Vitor Bacalhau, Budda Power Blues & Maria João e Nico Drums & Blues, e estrangeiros, Wax & Boogie, de Espanha, e Archie Lee Hooker.

Já o Festival de Música Folk da Maia vai na 2ª edição e vai decorrer entre os dias 23 e 24 de setembro no Parque Cidade Desportiva da Maia, também com entrada livre. O festival arranca às 18.30 horas com Amara Quartet e Uxu Kalhus às 21.30 horas. No sábado, às 18 horas, sobem ao palco os Seiva e, às 21.30 horas, os Arrefole.