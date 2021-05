Festivais de verão à espera de resultados dos eventos-piloto

Catarina Ferreira Hoje às 19:32 Facebook

Apesar do anúncio do cancelamento do NOS Alive 2021, promotoras de espetáculos de outros grandes eventos musicais ao ar livre mantêm-se na expectativa.

Contactada pelo "Jornal de Notícias", fonte da promotora Música no Coração, responsável pela organização de festivais como a Galp Beach Party (25 a 26 de junho), Sumol Summer Fest (2 e 3 de julho), Super Bock Super Rock (15 a 17 de julho) e MEO Sudoeste (3 a 7 de agosto) referiu: "Estamos confiantes e vamos aguardar pelos resultados dos eventos-piloto que devem sair nas próximas semanas. Só a partir daí tomaremos uma decisão sobre o que vamos fazer".

Por seu lado, a PEV Entertainment, que realiza o festival MEO Marés Vivas '21 (16 a 18 de julho), afirmou estar a "aguardar os próximos dias e a fazer algumas contas para saber que decisões tomar sobre o certame".

A Ritmos, que leva avante o Vodafone Paredes de Coura (18 a 21 de agosto), assegura que, no quadro atual, o evento se mantém. Idêntica resposta foi transmitida pela organização do North Music Festival (30 de setembro a 2 de outubro).

Recorde-se que hoje foi anunciado o cancelamento do festival NOS Alive 2021. Em comunicado, a promotora Everything Is New aponta como motivo para esta medida a situação pandémica que limita a circulação entre países, "inviabilizando as tours para o verão de 2021". Em 2022, o festival acontecerá entre 6 e 9 de julho.