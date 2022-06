Festivais de verão: circuito dos alternativos está a começar

Espalhados por todo o país, há mais de 20 festivais de pequena e média dimensão a (re)descobrir.

Aberto o calendário estival e amainada a tempestade pandémica, os festivais de música multiplicam-se. Além dos berrantes programas mainstream de pop rock, nas fronteiras dos grandes centros urbanos, capazes de reunir multidões em poucos dias, há uma multiplicidade de ofertas para públicos de nicho de artes tradicionais, músicas e danças do Mundo, metal ou cinema em localidades mais pequenas de norte a sul.

Muitos destes certames nascem de iniciativas comunitárias e têm apenas as autarquias como produtoras. Alguns são até de entrada livre, caso do Festival dos Canais, em Aveiro, que faz palco do espaço público, do Byonritmos, em Baião, que deve "anunciar o cartaz no fim do mês", e do Zigur Fest, em Lamego. Também o Festival Planalto, em Moimenta da Beira, com um programa cultural multidisciplinar, tem entrada livre. Uma oportunidade para descobrir novas geografias da cultura alternativa.