Festivais de verão mais caros em 2020

Os principais festivais de verão de Portugal já têm bilhetes à venda e os preços para 2020 vão subir em quase todos. Mas nem tudo são más notícias, porque há festivais com promoções que permitem comprar mais barato até ao final do ano.

O JN analisou dez dos principais festivais do país e há apenas dois em que o preço não sobe: o Meo Sudoeste e o Super Bock Super Rock. Ambos são organizados pela Música no Coração, de Luís Montez, que justifica a manutenção do preço: "Entendemos que não fazia sentido subir o preço porque houve diminuição do IVA no ano passado".

No Orçamento do Estado para 2019, o Governo repôs o IVA dos espetáculos culturais nos 6% e o novo regime fiscal fez com que muitos festivais baixassem o preço do bilhete em 2019.