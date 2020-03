Festivais europeus garantem que vão manter as edições

Hoje às 19:08 Facebook

Numa carta aberta subscrita por mais de duas dezenas de promotores, os principais festivais europeus afirmam que vão levar a cabo as edições previstas para estes meses, apesar do impacto tremendo do Covid-19 em todos os setores da sociedade.

É a primeira tentativa de resposta de alguns dos maiores festivais do Velho Continente ao vírus que está a virar o Mundo ao avesso. Através de uma carta aberta, duas dezenas de entidades afirmaram a intenção de levar por diante a edição deste ano, ao contrário do que fez recentemente a organização do festival de Glastonbury, em Inglaterra. Já os festivais de Coachella e Bonnaroo, nos Estados Unidos, foram adiados para o último quartel do ano.



"É uma questão de assumir responsabilidade pelos eventos - e assumir a responsabilidade pela indústria da qual fazemos parte", afirmam os signatários, entre os quais se encontram o Primavera Sound Barcelona, Roskilde (Dinamarca), Rock en Seine (França), Bilbao BBK Life (Espanha),Exit Festival (Sérvia), Melt (Alemanha) e Bergenfest (Noruega).

Apesar de realçarem que a realização estará sempre dependente da avaliação dos especialistas médicos e da observação das determinações das autoridades locais, os festivais realçam que só a manutenção dos eventos permitirá assegurar a sobrevivência de milhares de pequenas empresas da indústria de entretenimento ao vivo, o elo mais fraco desta crise, segundo os signatários,