Festivais Gil Vicente retomam dia 9

A edição de 2021 dos Festivais Gil Vicente, em Guimarães, que arrancou no dia 2, apresentando um total de seis peças de teatro contemporâneo, três das quais em estreia absoluta, ainda tem muito para mostrar até dia 11.

Depois da primeira leva de espetáculos esta semana. Os espetáculos serão retomados no dia 9, com Lígia Soares e "Memorial", uma peça que se passa no futuro e que lança um olhar retrospetivo para a atualidade. A ela junta-se Sónia Baptista no palco do CIAJG para uma reflexão sobre o facto de sermos reféns do passado que se apossou de nós e nos torna resistentes a uma urgente alteração de referências e comportamentos. Aqui o objetivo não é repetir constantes alertas para o fim dos tempos, para a tragicidade do futuro que nos espera, mas sim imaginar esse "depois" onde o nosso sentido único já se deu como perdido, onde já estamos livres da catástrofe, porque somos a própria catástrofe.

"Off", pela Mala Voadora, sobe ao palco no dia 10, para "vender" a ideia de que falar sobre o fim não é trágico, e pode mesmo ser motivo para celebrar um novo começo. Temas que em 2017 esta companhia teve a ideia de trabalhar em 2020, num espetáculo sobre o fim de tudo, quando este se imaginava mais distante do que agora e com mais garantias de tempo para o inventar. Encenado por Jorge Andrade, com texto a partir de "Dying" de Chris Thorpe, num tempo indefinido que se parece com o nosso, uma mulher lida com o fim. Um espetáculo que se sabe como acaba. E como nada há para inventar temos todo o tempo para festejar. A interpretação de "OFF" e assumida por Andreia Bento, Maria Jorge e David Pereira Bastos.

O pano dos festivais cai no dia 11, com Tiago Lima e a peça "Estou aqui", uma reflexão sobre o excesso de informação dos tempos modernos, numa espécie de concerto entre o aborrecimento e a 'stand-up comedy'. Explorando a ideia de devoção ao entretenimento que, associada ao individualismo dos nossos tempos, explica que a solidão pode atingir qualquer um. Este espetáculo, escrito e encenado pelo próprio Tiago Lima, é simultaneamente um concerto, contando com interpretação e música ao vivo de Bruno Ambrósio, Débora Umbelino aka Surma, Eduardo Frazão e Rodolfo Major. Este que é o projeto vencedor da última edição da Bolsa Amélia Rey Colaço - iniciativa promovida pel"A Oficina (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), o Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa) e o Teatro Viriato (Viseu) - tem nos Festivais Gil Vicente a sua estreia absoluta, após um período de residência artística em Guimarães.



Em conferência de imprensa, o diretor artístico dos festivais, Rui Torrinha, disse que a programação encerra "várias formas de abordar o fim, com o objetivo de lançar outros começos". "O certame reflete o tempo que estamos a viver", referiu.

Segundo Rui Torrinha, os festivais vincam a importância da nova geração do teatro e destacam-se pelo apoio às novas dramaturgias.

Em tempos de pandemia, os espetáculos têm início marcado para as 19:30 horas, e vão decorrer com as normas decretadas pela Direção-Geral da Saúde, com as salas com lotação limitada a metade, com medição de temperatura à entrada e com uso obrigatório de máscara.

Também por causa da pandemia, esta edição não contará com as atividades paralelas que eram normais nas anteriores, como conversas com o público, oficinas e 'masterclasses'.

Em 2020, por causa da pandemia, aquela que seria a 33.ª edição dos Festivais Gil Vicente foi cancelada, tendo os espetáculos programados sido transferidos para este ano.

Os palcos serão o Centro Cultural Vila Flor e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães.