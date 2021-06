Festivais impulsionam cultura circense em cidades do Norte

Érica Mesquita Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante os próximos três meses, a cultura circense vai voltar a instalar-se no Norte do país. Três festivais que já têm pegada histórica trazem dezenas de espetáculos de criadores nacionais e internacionais e prometem voltar a ativar o contacto entre o público e o circo.

O Trengo - Festival de Circo do Porto toma lugar nos jardins do Parque do Covelo e no Teatro Rivoli já a partir de hoje (o tiro de partida é dado às 19 horas, com "Recantos") até 4 de julho. A sexta edição do festival é produzida pela companhia Erva Daninha e propõe 10 espetáculos com 19 récitas, de segunda a domingo.

"Todos os espetáculos são gratuitos, com exceção do que vai ser apresentado no Rivoli. Mas é necessário reservar bilhetes (reservastrengo@gmail.com), para podermos controlar a lotação", explica ao JN a diretora artística do "Trengo", Julieta Magalhães.