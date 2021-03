Festivais: reembolso de bilhetes só em janeiro de 2022

Catarina Ferreira Hoje às 15:06 Facebook

Entre março de 2020 e 12 de março de 2021 foram registadas no Portal da Queixa 551 reclamações relacionadas com a compra de bilhetes para festivais e eventos similares. Ou seja, mais do que uma queixa apresentada por dia.

Segundo dados fornecidos ao "Jornal de Notícias" pela equipa da plataforma, 81% das reclamações apresentadas neste contexto dizem respeito a pedidos de reembolso.

Cátia Gomes, assistente educativa do Porto, 29 anos, é um desses casos. "No Natal de 2019, gastei 200 euros em bilhetes para o Nos Primavera Sound que não aconteceu em 2020, e que também não vai acontecer em 2021. A bomba estourou do meu lado. Como fiquei sem trabalho, gostava de reaver o dinheiro, que muita falta me faz, mas terei de esperar até 2022".