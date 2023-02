Festival Convergências Portugal junta a Galiza ao Norte do país

A 9.ª edição do Festival Convergências Portugal-Galiza, que arranca esta sexta-feira nas cidades de Braga, Ponteareas e Santiago de Compostela e decorre até 25 de fevereiro, integra mais de uma dezena de eventos culturais, da música à dança, do teatro ao cinema, das tertúlias às exposições.

O evento "estreita os laços que unem Portugal e a Galiza, evidenciando a semelhança entre as duas culturas e as diversas formas de expressão artística", anuncia o município em comunicado.

"Separados pelas águas, mas unidos pela língua, pelos costumes e pela cultura. Portugal e Galiza estão, mais uma vez, de mãos dadas neste Festival Cultural, levado a cabo pelo grupo Canto D'aqui de Braga, em parceria com o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho, contando com o apoio do Município de Braga e da Xunta da Galicia", salienta.

Na apresentação da iniciativa, Ana Ferreira, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Braga, salientou que este é um festival consolidado no território, sendo já uma marca incontornável na cultura transfronteiriça. " Para nós, é muito importante esta ligação à Galiza, não apenas na área cultural, mas também na educação, no turismo ou na área social", sustentou.

A 9.ª edição do Convergências promete "dias enriquecedores, com eventos de grande interesse cultural e musical", que evocam os nomes de José Afonso e Rosalía de Castro.

Do vasto e diversificado programa, em Braga, destaca-se, na música, os "Cantares da Raia", com Augusto Canário, Luís Caruncho e Benito em Nogueiró; o Concerto "José Afonso Hoje" pelo Orfeão de Merelim, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva; a Noite de Fado Convergente" com Tiago Correia, Iria Estévez, Artur Caldeira e Daniel Paredes, no Centro da Juventude de Braga; "Danças da Raia" com o Grupo Ecos e Agarimos de Peitieiros e o Grupo Folclórico da UMinho, na Praça da República e "Tributo a Zeca Afonso e Rosalía de Castro com Canto D"Aqui, Iria Estévez e Pedro Jóia, no Theatro Circo.

Destaque ainda para a presença do contador de estórias Quico Cadaval que vai falar sobre "Vacas, guerras, porcos e curas" no edifício dos Congregados da Universidade do Minho e para a Jornada "A língua e o Reino, entre Compostela e Braga", na Casa do Conhecimento, na Universidade do Minho, entre muitas outras atividades.

O programa cultural decorre ainda nas Cidades de Santiago de Compostela e Ponteareas.