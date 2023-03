Festival Curtas de Vila do Conde acolhe Bohren and the Club of Gore e Miaux em julho

Hoje às 14:45 Facebook

O Festival Curtas de Vila do Conde vai acolher em julho dois cine-concertos, com a banda alemã Bohren and the Club of Gore, a artista belga Miaux e filmes de Philippe Garrel e Herk Harvey.

As primeiras escolhas para a 31.ª edição do Curtas Vila do Conde, hoje anunciadas, apontam para duas sessões com música ao vivo, no Teatro Municipal de Vila do Conde, no distrito do Porto, no programa "Stereo".

Uma das propostas é a exibição do filme "Le Révélateur" (1968), de Philippe Garrel, com atuação dos alemães Bohren and the Club of Gore, cuja música "é especialmente cinematográfica" e com "alma experimentalista".

O grupo, formado no início dos anos 1990, revisita um "clássico do cinema experimental europeu", do realizador francês Philippe Garrel, filmado "alguns dias após a revolta estudantil de maio de 68 na Alemanha e nas proximidades de vários campos de concentração".

"Banhado por um simbolismo sombrio, o filme oscila constantemente entre a vigília e o sono, abrindo espaço para o encontro perfeito com a música do coletivo alemão", escreve a direção do festival.

Outra das propostas é o filme "O circo das almas" (1962), do norte-americano Herk Harvey, com música da artista belga Miaux.

O filme é, no entender do festival, "um clássico de 'série-B', que emprega diversas técnicas de filmagem de guerrilha, e que ganhou o estatuto de culto devido às várias aparições em televisão e programações de Halloween nos anos 1980".

A 31.ª edição do Curtas Vila do Conde vai acontecer de 8 a 16 de julho.