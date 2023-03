Festival da Canção 2023: a grande final é já este sábado à noite

Rui Pedro Pereira Hoje às 19:21 Facebook

Entre as 13 canções a concurso há nomes consagrados e "outsiders" que estão a dar que falar. Vencedor representará Portugal na Eurovisão em maio,

É já esta noite, a seguir ao "Telejornal", que a RTP1 transmite a final do Festival da Canção 2023, a partir dos estúdios de Chelas, em Lisboa. Estão 13 canções a concurso - sete apuradas da primeira semifinal, por ter havido problemas técnicos com uma operadora telefónica e seis da segunda meia-final -, e aos nomes consagrados junta-se um lote de "outsiders" que pode surpreender.

Entre os favoritos estão Cláudia Pascoal, com "Nasci Maria". A intérprete, recorde-se, ganhou, com Isaura, o Festival da Canção em 2018 e o refrão - "nasci Maria, nasci mulher" - ficou nos ouvidos, pelo menos dos internautas. Nos consagrados está, ainda, Bárbara Tinoco. Apesar da juventude, a artista está de volta depois de ter brilhado na Arena de Elvas, em 2020, com "Passpartout". A canção chama-se "Goodnight" e, como assumiu, o "problema" em cativar o público pode residir na interpretação em inglês.

A terceira favorita: Mimicat, com "Ai coração", foi das mais elogiadas pelos telespetadores - e nas redes sociais -, na primeira semifinal. Ivandro, com "Povo", parte igualmente na linha da frente.

Entre os "outsiders" estão Edmundo Inácio, descoberto no "The Voice Portugal", com "A festa"; Inês Apenas, com "Fim do mundo"; e You Can"t Win Charlie Brown, com "Contraste mudo". Mas Voodoo Marmalade ("Tormento"), SAL ("Viver"), Neon Soho ("Endless world"), Dapunksportif ("World needs therapy"), Esse Povo ("Sapatos de cimento") e Churky ("Encruzilhada") têm uma palavra a dizer.

Como habitualmente, a final vai ser apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, com Inês Lopes Gonçalves na "greenroom" e Wandson Lisboa nas redes sociais. O vencedor ganha o passaporte para a final da Eurovisão, em Liverpool, Inglaterra, a 13 de maio.