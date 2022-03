Festival da Canção apura últimos cinco finalistas 

O concurso da RTP elegeu esta segunda-feira à noite as restantes cinco canções finalistas. Aniversário do canal e de José Carlos Malato em destaque.

Estão apuradas as últimas cinco canções finalistas do Festival da Canção. Esta noite, na RTP1, decorreu a segunda semifinal que apurou as músicas "Corpo de Mulher" (Milhazes), "Ainda nos Temos" (Syro), "Fome de Viagem" (Inês Homem de Melo), "Degrade" (Pongo e Tristany) e "Código 30" (Peperoni Passion) para a decisão final de sábado, dia 12 de março.

Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato (que fez 58 anos) conduziriam a gala no dia de aniversário da RTP - 65 anos - que teve o pontapé de saída com o decano dos apresentadores, Eládio Clímaco.

Mais uma vez os votos dividiram-se entre 50 por cento do público e 50 por cento dos jurados, que este ano foram Dulce Pontes, Dino d"Santiago, Surma, Teresa Salgueiro, Pedro Granger, Miguel Cadete e Tatanka.

No passado sábado já tinham sido apuradas as musicas "Amanhã" (Quatro e Meia), "Why?" (Áurea), "Como é Bom Esperar Alguém" (FF), "Ginger Ale" (Diana Castro) e "Saudade, Saudade" (Maro).

O vencedor do Festival da Canção marcará presença em maio no Festival da Eurovisão, que este ano se realiza em Turim, Itália, depois dos Maneskin terem conquistado o evento no ano passado.