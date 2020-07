Festival da Póvoa de Varzim com menos público mas com transmissão online

Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição deste ano do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim vai realizar-se com menos lugares disponíveis para o público, mas com transmissão de todos os concertos através de plataformas, gratuitas, na internet.

Este certame de música erudita, que ser realiza de forma ininterrupta na cidade poveira há 42 anos, ficou agendado de 09 a 24 de setembro e, apesar de reduzir a número de atividades, para se adaptar às contingências da pandemia de covid-19, quis manter a sua abrangência, com um programa variado de artistas nacionais e estrangeiros.

O programa desta 42.ª edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim arranca a 09 de setembro, com uma conferência do musicólogo Rui Vieira Nery, com o tema "Amália Rodrigues: O Fado no Mundo e o Mundo do Fado", no ano em que se assinala o centenário da fadista.

O concerto de abertura, a 10 de setembro, terá o agrupamento musical Divino Sospiro, juntamente com a soprano Raquel Camarinha e o contratenor Andreas Scholl, a interpretar a obra "Stabat Mater", de Giovanni Pergolesi.

Merecem, ainda, destaque no programa a atuação do pianista Kirill Gerstein, que vai interpretar obras de Claude Debussy e Franz Liszt, e o concerto do agrupamento vocal Ex-Hilliard Ensemble, que com Christoph Poppen ao violino, vai interpretar "Morimour", de Bach.

O festival encerra a 24 de setembro, com uma atuação do agrupamento barroco Kolner Akademie, acompanhado por Albrecht Mayer ao oboé, que apresentará obras de Vivaldi, Bach e Marcello.

O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, organizado pela câmara municipal local, manteve o apoio financeiro da Direção-Geral das Artes e da Secretaria de Estado do Turismo.