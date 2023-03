Festival DDD promete uma primavera para arregalar os olhos e os sentidos

A promessa está feita, estamos a sete terças-feiras de uma ida ao spa, promete o Teatro Municipal do Porto. A partir do dia 18 e até 30 de abril, as cidades de Porto, Matosinhos e Gaia recebem 28 espetáculos que encorpam a 7.ª edição do DDD- Festival Dias da Dança. Um certame dedicado à dança contemporânea, idealizado por Tiago Guedes (atualmente diretor da Maison de la Danse de Lyon), e agora com uma direção bicéfala de Cristina Planas Leitão e Drew Klein.

O DDD - Festival Dias da Dança assume como temática a promoção "do (auto)cuidado e sentido de comunidade, encontro e celebração", num total de 46 récitas, em 14 palcos, tendo o Teatro Rivoli como quartel general. O programa está edificado por 65 artistas, de nove nacionalidades (Portugal, França, Alemanha, Itália, Albânia, Turquia, Cabo Verde, Brasil, EUA). Na apresentação do certame Cristina Planas Leitão antecipou 13 dias de "espetáculos e atividades, nos quais a dança se questiona e se abre a uma noção de coreografia expandida, de um lugar transcendente onde o movimento acontece, dentro e fora dos corpos, sendo capaz de reimaginar futuros".

São 14 palcos distribuídos pelo Porto (Rivoli, Campo Alegre, CAMPUS Paulo Cunha e Silva, Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Coliseu Porto Ageas, Palácio do Bolhão, Estação de Metro de São Bento, Avenida dos Aliados, Alameda das Fontainhas, Parque da Cidade), por Matosinhos (Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, Casa da Arquitetura) e Gaia (Auditório Municipal, Afurada).

A força telúrica brasileira

Uma força telúrica inaugura o certame. Lia Rodrigues, coreógrafa brasileira que se apresenta em Portugal, recorrentemente há mais de uma década abre o certame no dia 18, no Grande Auditório do Rivoli, com a estreia nacional de "Encantado", uma homenagem à tradição afro-brasileira, onde os "encantados", entidades entre céu e terra, transformam, à sua passagem, os locais em lugares sagrados.

A brigada brasileira continua a ter uma presença muito forte no DDD. Entre as várias propostas estão "Nebula", de Vania Vaneau, que esteve presente na edição do ano passado como bailarina de Christian Rizzo. Neste espetáculo aborda o corpo humano na sua relação com a natureza, como um encontro de campos de força num contexto pós-apocalíptico, uma espécie de arqueologia do futuro. "Serei/ afrodiaspórica" de Dori Nigro revisita as mitologias ancestrais afro-americanas, estampados de espiritualidades, de sonhos e de atravessamentos presentes (passados e futuros) nas vidas negras vivas.

Além da presença brasileira há outras latitudes por descobrir. No TMM Constantino Nery será apresentado "Neighbours", um dos espetáculos mais apetitosos desta programação. Os coreógrafos Rauf "RubberLegz" Yasit e Brigel Gjoka criaram esta obra, em colaboração com o incontornável William Forsythe. O espetáculo foi apresentado como parte do Festival d'Automne à Paris, em 2022. Uma união entre dois artistas destacados nas suas linguagens, com heranças culturais distintas. O b-boy Rauf "RubberLegz" Yasit e a bailarina contemporânea Brigel Gjoka, inspirados pela obra "A Quiet Evening of Dance", de William Forsythe, partiram para esta criação sem abandonar as suas raízes curdas e albanesas. Uma amálgama entre dança urbana, clássica e contemporânea.

Um dos regressos mais aguardados do DDD será também o da canadiana Catherine Gaudet, presente na edição de 2021 com "L"affadissement du merveilleux" e que agora regressa com "The pretty things". Também Emmanuel Eggermont / L'Anthracite traz "All Over Nymphéas", inspirado nos nenúfares e nas obras idílicas de Claude Monet.

Nos destaques internacionais da programação está também a coreógrafa norte-americana, Faye Driscoll, vencedora do Prémio Doris Duke, aclamada como um "talento surpreendentemente original" pelo jornal "The New York Times". No DDD apresenta "Thank You For Coming: Space", uma instalação intimista, onde constrói um réquiem para o corpo humano, num mundo em constante mutação.

Faye Driscol Foto: Maria Baranova/Direitos Reservados

"ARA! ARA!", de Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi, duo italiano é outra das obras internacionais. O duo ganhou expressão internacional em 2018, com "Harleking" que entrou na plataforma europeia Aerowaves Twenty 19, na New Italian Dance (NID) Platform e pela Tanzplatform Deutschland 2020. A pesquisa artística que deu origem à obra que apresentam no DDD investiga o poder simbólico da bandeira e transformou-se num díptico coreográfico (AeReA / 2019 e ARA! ARA! / 2021) e também numa obra fílmica (Silver Veiled/2021) encomendada pelo Dublin Dance Festival e apresentada no Torino Film Festival.

Flora Détraz outra repetente, vem agora ao festival com uma exploração de imagens medievais, cantigas triviais e pinturas grotescas, a que chamou de "Muyte Maker", celebrando os corpos insubmissos e irracionais.

Um processo em contínuo

Aos quatro artistas que estiveram na edição de 2022, como "Guests" foi dada a possibilidade de se apresentarem. A brasileira Iara Izidoro, apresenta agora o seu processo criativo terminado, em ""O agora não confabula com a espera". Também no segmento de "Guest Artists" do ano passado, onde o cabo-verdiano Djam Neguim esteve presente foi cozinhado o espetáculo "NÁ-NÁ!. Uma oportunidade de ver a progressão dos artistas, desde o gatilho, passando pelos processos criativos até ao resultado final. Como acontece com o novo trabalho de Ana Isabel Castro, "Pechisbeque", e com Gaya de Medeiros que tem tido um importante destaque, em programações nacionais e internacionais e que vem agora ao DDD com "Pai para jantar".

A coreógrafa portuguesa Tânia Carvalho parece estar, finalmente, esta temporada num merecido lugar de destaque nas programações nacionais e internacionais. No DDD está em dose dupla com "versa-vice" e "Madmud", sempre respeitando o seu código entre o virtuosismo clássico e um peculiar vocabulário contemporâneo, uma marca de água melancólica inconfundível.

"Never odd or even" projeto colaborativo entre as duplas coreográficas: Filiz Sizanli & Mustafa Kaplan (Turquia) e Sofia Dias & Vítor Roriz (Portugal) que tem circulado por Portugal é outras das propostas nacionais. Neste segmento estão também os coreógrafos do Porto, de Daniela Cruz que apresenta "dalila"; e "KARPEX", da dupla Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo. "O Elefante no Meio da Sala", de Vânia Doutel Vaz; e "A Sagração da Primavera", do Teatro Praga & Dois Pianos e Percussões da Metropolitana, a partir do bailado de Stravinsky originalmente coreografado por Nijinski completam os destaques nacionais.

Dança no espaço público

Dando continuidade à parceria com o Balleteatro, o DDD Corpo + Cidade vai estrear, na Avenida dos Aliados, "B Girls" de Max Oliveira, onde quatro B-girls fazem uma intervenção urbana. Na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, estreia "RITUAL DA VIDA", de Bouziane Bouteldja / DANS6T; na Estação de Metro de São Bento vai poder ver-se "escrita | da atenção pluriprisma", de Flávio Rodrigues; nos Varais da Afurada, "Pondo rezas nos lábios" de Isabel Barros & Carlos Guedes; e no Parque da Cidade do Porto, "WHAT TOOK YOU so long?" de Maurícia | Neves. Será ainda apresentado, na Alameda das Fontainhas, "Crossing Spaces / Living Bodies II" que junta Jorge Gonçalves a um coletivo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP).

Festas e formações

Depois do sucesso da primeira edição, no Rivoli, a cultura ballroom está de regresso ao DDD, desta vez no Coliseu Porto Ageas. O "Art Liberates Ball", organizado pela Vogue PT Chapter, de Mother Nala Revlon & Piny 007, acontece no dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança. No dia 22, o TMP Café recebe a festa organizada pela artista multidisciplinar Odete, com a participação de Keyla Brasil, artista que protagonizou o caso "Transfake" no Teatro São Luiz, Odete, Meldaspêras, som flores + girlflux e Soundpreta. E dia 29 de abril, depois do "Art Liberates Ball", este ano no Coliseu, há after party no TMP Café com a DJ Leo Soulflow.

Ioga é uma das formações para o público em geral Foto: Direitos Reservados

As formações também ocupam uma importante fatia da programação, no CAMPUS Paulo Cunha e Silva, os profissionais e estudantes de nível avançado de artes performativas podem participar em Workshops com Brigel Gjoka, Dages Juvelier Keates, Gaya de Medeiros, Tânia Carvalho, Rui Silveira, Diana Niepce, Vânia Doutel Vaz, Vania Vaneau, Faye Driscoll, Caroline Gravel, Marijke Vandersmissen; e em Práticas Expandidas com Luísa Saraiva e Joana Castro.

De acesso gratuito, para o público em geral, realizam-se Aulas Abertas, de 17 e 28 de abril de Yoga, em parceria com a Casa Ganapati, de LGP - Linguagem Gestual Portuguesa, com Joana Cottim; e ainda o Vogue WK - Part 3, organizado pela Vogue PT Chapter, nos dias 29 e 30 de abril.