Festival DDD renovado por mais três anos para Porto, Gaia e Matosinhos

JN Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O mais expressivo festival de dança do país vai realizar-se, pelo menos, até 2025. A próxima edição será de 18 a 30 de abril de 2023.

Os presidentes das câmaras do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos vão apostar no Festival Dias da Dança (DDD) por mais três anos, pelo menos. O acordo foi anunciado esta sexta-feira.

Em declarações aos jornalistas, à margem de um almoço de Natal na Casa do Roseiral, no Porto, os três autarcas revelaram que o DDD, que tem realização anual, será renovado até 2025.

PUB

"A articulação dos três municípios, em termos da cultura, tem sido altamente benéfica", afirmou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

A par do festival DDD, os municípios vão também dar continuidade a outros projetos na Casa da Arquitetura, que tem sede em Matosinhos, e na Bienal de Design, que se estende do Porto a Matosinhos.

A próxima edição do DDD terá lugar de 18 a 30 de abril de 2023. A direção do certame é agora ocupada por Cristina Planas Leitão e pelo programador e curador norte-americano Drew Klein.

Criado por Tiago Guedes, anterior diretor do Teatro Municipal do Porto, o DDD afirmou-se como o mais relevante festival de dança e artes performativas do país, a par do GUIdance, que ocorre de 2 a 11 de fevereiro em Guimarães.