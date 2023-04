Festival de Banda Desenhada de Beja já tem programa

F. Cleto e Pina Hoje às 17:06 Facebook

As presenças de Ricardo Leite, Zanzim e Ruben Pellejero estão entre os principais destaques da edição deste ano do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, que começa a 2 de junho.

A organização do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, cuja 18.ª edição terá lugar de 2 a 18 de junho deste ano, acaba de anunciar o respetivo programa.

Dirigido por Paulo Monteiro e da responsabilidade da edilidade local, tem de novo sede na Casa da Cultura de Beja e vai propor 17 exposições. Entre elas, destaca-se a dedicada a Maurício de Sousa e à sua Turma da Mônica, no ano em que a "baixinha, gorducha e dentucinha" completa 60 anos de publicação. Infelizmente, o desenhador brasileiro não estará em Beja, tal como Hermann, a quem o evento dedica uma mostra sobre a série "Duke", de que a Arte de Autor acaba de publicar no nosso país o sétimo e derradeiro volume.

Merece igualmente destaque a exposição "Lendas Japonesas" de José Ruy, o veterano criador português que faleceu no ano passado, após mais de 70 anos dedicados à BD, bem como os espaços dedicados aos originais do brasileiro Ricardo Leite, autor de "Em Busca do Tintin Perdido", que terá edição portuguesa de A Seita durante o festival, e ao francês Zanzim, desenhador de "Pele de Homem", da mesma editora.

Para além destes, vão expor em Beja também os espanhóis Anabel Colazo e Ruben Pellejero (actual desenhador das aventuras de Corto Maltese) e o brasileiro Paulo Borges. Como habitualmente, o festival dedica grande atenção aos criadores nacionais, com exposições de André Pereira, Carlos Páscoa, Joana Estrela, João Sequeira, Patrícia Costa, Pedro Massano, Ricardo Baptista e os colectivos Tentáculo e Toupeira, num programa multinacional, saudável e desafiador, que combina nomes consagrados com autores a despontar.

Todos estes, bem como Ricardo Leite e Zanzim estarão presentes no primeiro fim-se-semana do festival, em que terão lugar as sessões de apresentação e de autógrafos, revisão de portefólios, o Mercado da BD, conversas, oficinas e concertos desenhados.

O cartaz do XVIII Festival Internacio0nal de Banda Desenhada de Beja é, mais uma vez, da autoria de Susa Monteiro.