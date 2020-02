Festival de Berlim abre sob o signo da literatura

João Antunes, em Berlim Hoje às 10:40 Facebook

Com a pompa habitual e a presença de várias personalidades do cinema, da cultura em geral e da vida política e social alemã, abriu ontem à noite a 70ª edição de um dos mais importantes festivais internacionais de cinema, a Berlinale.

Exibido fora de concurso, no âmbito das galas especiais que complementam a mais importante e mediática competição pelo Urso de Ouro, "My Salinger year" foi o título escolhido para a abertura oficial.

O filme, uma coprodução entre o Canadá e a Irlanda, foi realizado por Philippe Falardeau, que também adaptou para o cinema o romance de Joanna Smith Rakoff. Estamos aliás em pleno domínio literário, já que o filme acompanha a personagem de Joanna, uma universitária que vai trabalhar como assistente da agente do famoso mas quase invisível J. D. Salinger, mais conhecido pelo romance "Uma agulha no palheiro".

O trabalho de Joanna é responder às cartas que o escritor recebe dos seus fãs, mas o grande desejo da jovem é tornar-se ela própria escritora.

"My Salinger year" é protagonizado por Margaret Qualley, filha da atriz Andie MacDowell e que podemos ver em pequenos papéis em "Era Uma Vez... em Hollywood" e "Seberg - Contra Todos os Inimigos", tendo sido nomeada para um Emmy pelo seu trabalho na série "Fosse/Verdon". Sigourney Weaver também tem uma participação importante no filme, que já tem assegurada distribuição para Portugal.

A competição abre hoje as suas portas, com a exibição dos dois primeiros dos 18 filmes a concurso. "Hidden Away", um retrato do pintor italiano Antonio Ligabue, dirigido por Giorgio Diritti e interpretado por Elio Germano, e "The Intruder", da argentina Natalia Meta, que chega a Berlim classificado como um thriller psico-sexy.