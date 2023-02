Festival de Berlim abriu sob o signo do apoio à Ucrânia

João Antunes Hoje às 20:53 Facebook

Presidente Volodymyr Zelensky fez discurso em direto. E desafiou artistas e instituições culturais a tomar posição na guerra da Ucrânia "contra o agressor russo".

À semelhança do que acontecera em maio passado, em Cannes, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou em direto, desde Kiev, na cerimónia de abertura da 73.ª edição do Festival de Berlim. Isto numa altura em que o conflito se apresta para completar o primeiro aniversário (24 de fevereiro), o que acontecerá ainda durante o festival.

Para além de várias entidades oficiais, o palco do Berlinale Palast recebeu os responsáveis pela programação do festival, Carlo Chatrian e Mariëtte Rissenbeek, além da presidente do júri deste ano, a atriz norte-americana Kirsten Stewart, que deu o festival por iniciado.

"A Berlinale, juntamente com todos os cineastas e participantes, expressa solidariedade com o povo da Ucrânia na sua luta pela independência e condena veementemente a guerra de agressão russa contra a Ucrânia", referiram os diretores do festival.

Escolher um lado

"Os nossos pensamentos e simpatia estão com as vítimas, a população que sofre, os milhões que deixaram a Ucrânia e os artistas que permaneceram a defender o país e continuam a filmar a guerra. É uma honra especial para nós poder receber digitalmente o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na abertura do nosso festival".

Assim, depois de uma pequena introdução no palco, pelo ator e realizador Sean Penn, que se encontrava a filmar "Superpower" na Ucrânia quando a guerra rebentou - é um dos filmes que vamos ver aqui na Berlinale -, o presidente Zelensky desafiou artista e instituições culturais a tomar posição na guerra da Ucrânia e "a apoiar o país e o seu povo na luta contra o agressor russo".

E Zelensky continuou: "Pode a arte ficar fora da política, pode o cinema ficar de fora da política, quando há uma política de agressão, quando há uma guerra total? Essa é a política da Rússia. A cultura escolhe um lado quando decide falar contra o mal", continuou o presidente ucraniano, "e toma um lado quando permanece em silêncio e, de facto, ajuda o mal".

E depois houve comédia e romance

Seguiu-se o cinema, com a antestreia mundial da comédia romântica "She came to me", da realizadora e argumentista Rebecca Miller, com os atores Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James e Anne Hathaway.

Passada em Nova Iorque, a história centra-se num compositor criativamente bloqueado e incapaz de terminar a partitura para a sua grande ópera de regresso. A pedido da esposa, que já fora sua terapeuta, parte em busca de inspiração.

Entretanto, o festival já entrou em velocidade de cruzeiro. O primeiro filme português a ser exibido será "Cidade Rabat", de Susana Nobre, cuja primeira sessão decorreria na sexta-feira, no lendário mas renovado Zoo Palast.