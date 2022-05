Festival de Cannes começa com Ucrânia no pensamento

João Antunes, em Cannes Hoje às 09:10 Facebook

Edição 75 do certame tem uma vasta presença portuguesa.

Cinema e política há muito que andam de mãos dadas, e é bom que assim seja, que o mundo dos filmes e os seus responsáveis não estejam alheios ao que se passa à volta. Aliás, o Festival de Cannes deveria ter conhecido a edição inaugural em 1939, o que não aconteceu devido ao início da Segunda Guerra Mundial. A primeira edição teria assim lugar em 1946.

Comemorando as 75 edições - em 2020 não houve festival, por causa da pandemia - Cannes convive uma vez mais com uma guerra na Europa. Já tinha acontecido com os conflitos dos Balcãs e decorre agora com a invasão da Rússia à Ucrânia.