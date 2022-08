Festival de Gramado: "Juntar-nos com Portugal já é um pezinho na Europa"

João Antunes, em Gramado Hoje às 13:46 Facebook

Após longas 27 horas de viagem, contando com ligações aéreas perdidas e voos atrasados, chega-se finalmente a Gramado, cidade que cumpre agora as 50 edições do festival de cinema, um dos mais importantes e míticos da América Latina e com um forte historial associado ao cinema brasileiro do último meio século.

O que não se esperaria é que, no meio de uma calorosa receção por parte de toda a equipa do festival, quando se começa a saber algo mais, agora in loco, sobre este local tão maravilhoso, tão cheio de História mas também tão longínquo, nunca imaginaríamos que nos fosse confiado - talvez alguns já o soubessem, claro - que Kátia Aveiro, a irmã de Cristiano Ronaldo, tem residência no Gramado, onde casou com um seu cidadão, tendo já nascido aqui o filho do casal. Mais, em 2018 abriu um restaurante, Casa Aveiro, nessa data associado até do próprio festival, mas que, infelizmente, viria a fechar com a pandemia não tendo ainda reaberto.

Este facto trivial coloca-nos no entanto em pleno raccord com o primeiro filme a que pudemos assistir, "9", dos uruguaios Martin Barrenechea e Nicolás Branca. É que, além de se passar no meio do futebol, a personagem central, um jovem jogador, chama-se Christian! A inspiração para a trama do filme surgiu no entanto quando o uruguaio Luis Suárez mordeu o italiano Chiellini, durante uma partida do campeonato do mundo de 2014.