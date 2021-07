Festival de Jazz na Praça da Erva de 28 a 31 de julho em espaço fechado

O Festival de Jazz na Praça da Erva vai este ano decorrer, de 28 a 31 de Julho, no Centro Cultural da cidade, com lotação limitada a 400 pessoas.

O evento, que tem nome de uma das praças mais emblemáticas da cidade e que se caracteriza pela realização ao ar livre, cumprirá a 30.ª edição. Estão programadas quatro noites de jazz com dois concertos por noite.

No dia 28 de julho, atuam O Gajo e Yamandu Costa, a 29, Pimenta Caseira e Yanagui e, a 30, Par Azar e João Cabrita. O encerramento da edição comemorativa dos 30 anos do festival será no dia 31 de julho com a atuação de Grey City (Augusto Baschera & João Bernardo) e À Espera do Futuro (trio Beatriz Nunes / Paula Sousa / André Rosinha).

O Jazz na Praça da Erva nasceu em 1992 e segundo o promotor (e mentor) David Martins, é, entre os que se realizam ininterruptamente.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir desta segunda-feira na BOL - bilheteira online, antecipadamente na bilheteira do Teatro Municipal Sá de Miranda e, no dia dos concertos, no Centro Cultural.

Os concertos iniciam às 21 horas e o bilhete diário tem um custo de 5 euros.

O evento é promovido pela Eventos David Martins com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo.