Festival de Jazz regressa à Mealhada em setembro

Meajazz reúne formações de Portugal, Brasil, Itália e Bielorússia.

O Festival Meajazz, evento de jazz da Mealhada, terá a quarta edição a 3 e 4 de setembro, depois de, no ano passado, não se ter realizado. O festival terá músicos de Portugal, Brasil, Itália e Bielorrússia.

No primeiro dia do festival, que se realiza no Cineteatro Messias, atuam as portuguesas Maria Casal e Sónia Pinto, e o conjunto brasileiro Ciro Cruz Quarteto, liderado pelo baixista de Gabriel, O Pensador.

No dia 4 sobem ao palco os italianos Cucoma Combo, os bielorrussos Mova Dreva e os aveirenses Vénus Matina, encerrando com a atuação de Luís Martelo, trompetista oriundo da Mealhada que está radicado no Reino Unido.

A entrada é gratuita, com a Câmara Municipal da Mealhada a disponibilizar testes à covid-19 aos espectadores.