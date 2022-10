Festival de Literatura de Óbidos assina sétima edição com dois prémios Nobel

Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura de 2018, vai estar à conversa com o jornalista Carlos Vaz Marques, sobre o tema "Limites", às 21 horas deste sábado, no FOLIO - Festival Literário Internacional de Óbidos. A sessão decorre na Tenda Vila Literária e tem entrada livre, tal como todas as atividades programadas para os 11 dias do evento, dedicado ao tema Poder, que decorre até dia 16 de outubro.

Às 15.30 horas, está agendada uma visita guiada à exposição Flexágono - Faces da Banda Desenhada Contemporânea Portuguesa, em que estarão presentes alguns dos oito autores portugueses que vão apresentar trabalhos originais atentos às tendências de transformação social, no Museu Municipal de Óbidos. A mostra pode ser visitada entre as 10 e as 20 horas.

Meia hora mais tarde, está marcada a inauguração da PIM! - VII Mostra da Ilustração para Imaginar o Mundo, na Galeria NovaOgiva. Desta vez, a curadoria do FOLIO Ilustra desafiou cerca de 30 criadores a completarem a frase "Ai, se eu mandasse..." com palavras e com ilustrações. Os artistas foram convidados a inspirar-se no livro "A Cruzada das Crianças (Vamos Mudar o Mundo)", de Afonso Cruz, e a juntar-se às manifestações dos jovens por um mundo melhor.

A entrega do Prémio Fernando Leite Couto aos dois jovens escritores moçambicanos Maya Ângela Macuacua e Geremias José Mendoso, pelas 17 horas, na Casa da Música, será outro dos pontos altos do dia. Presidida pelo escritor Mia Couto, que estará presente no evento, a Fundação Fernando Leite Couto oferece a publicação do livro aos autores e o Município de Óbidos uma residência literária na vila durante um mês.

O dia arranca com o "Seminário Internacional: o Poder da Educação", entre as 9 e as 13 horas, durante o qual Sérgio Godinho e Capicua falarão sobre "O Poder da Palavra" e, às 12 horas, decorre uma masterclass sobre José Saramago, para assinalar os 100 anos do escritor. Entre as várias apresentações de livros e conversas entre autores e jornalistas, destaca-se "O nosso poder dizer - discussão acesa sobre como dizer (ou não dizer) poemas", à volta do texto "Como dizer poesia", de Leonard Cohen. O diálogo entre André Gago, Clara Caldeira, José Anjos, Nuno Miguel Guedes, Elisabete Caramelo e o público decorre no Espaço Ó, às 16:30 horas.

Masterclass sobre Pessoa

O domingo volta a ser um dia em cheio. Às 15 horas, a escritora britânica Natasha Brown e a romancista e jornalista norte-americana Katie Kitamura debaterão o tema "Mulher", durante uma sessão que será conduzida pela jornalista Ana Sousa Dias. Uma hora mais tarde, os amantes de Fernando Pessoa têm oportunidade de assistir a uma masterclass sobre o livro "Toda uma literatura", conduzida por Nuno Amado, na Livraria do Mercado.

À mesma hora, mas na Livraria de Santiago, decorrerá a "Conversa 10 livros, 10 telefilmes, 10 realizadoras - Histórias à volta dos livros que inspiraram a série Contado por Mulheres", com a presença de Teolinda Gersão, Cristina Carvalhal, Cláudia Clemente, Mário Cunha, Fabiana Tavares, José Pinto Carneiro, Ana Cunha, Marta Pais Lopes e Sofia Teixeira Gomes. A moderação cabe a Pandora da Cunha Telles.

"Os Criadores têm Super Poderes?" será o tema da conversa entre a cantora Rita Redshoes, o escritor e ilustrador Afonso Cruz e o ator Pedro Lamares, agendada para as 17 horas, na Galeria NovaOgiva. À mesma hora, o escritor moçambicano Mia Couto e o psiquiatra José Manuel Gameiro refletem sobre o tema "Distância", com moderação da jornalista Sara Figueiredo Costa, na Tenda Vila Literária.

O programa pode ser consultado em foliofestival.com.