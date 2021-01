Festival de música internacional ajuda artistas

JN Hoje às 16:29 Facebook

Artistas portugueses, do Reino Unido e dos Estados Unidos juntam-se num festival de música online, nos dias 28 e 29, chamado Everybody Belongs Here. Iniciativa pretende apoiar artistas e profissionais do setor que têm passado por dificuldades.

Os portugueses The Gift, Surma, The Legendary Tiger Man, Selma Uamusse, Throes & The Shine e First Breath After Coma, além dos internacionais Sam Smith, Fontaines DC e Saul Davies (dos James), são alguns dos artistas que irão participar no Everybody Belongs Here (EBH).

O EBH resulta de diversas atuações gravadas, às quais o público tem acesso por streaming no site www.everybodybelongshere.com. Cada sessão diária do festival terá a duração de duas horas e meia.

The Gift gravaram duas canções para o festival num teatro em Ovar, Surma gravou em Sintra e os First Breath After Coma em Leiria, reveriu Saul Davies, acrescentando que as bandas e intérpretes internacionais registaram os seus contributos maioritariamente em teatros e salas de espetáculo, sobretudo em Londres, Glasgow, Exeter (no sudoeste de Inglaterra), Nova Iorque e Nashville.



O cartaz completa-se com Nessi Gomes, Blossoms, Flogging Molly, Kyle Falconer (de The View), Steve Mason, Charlotte Church, Newton Faulkner, Rosellas, Zeztra, Sounds of the Sirens, Gruff Rhys (dos Super Furry Animals), Emily Barker, Fenne Lilly, Pattern Pusher, Alexander Stewart, Ferocious Dog, Memes, Joseph Arthur, Hennessey, Adam Duritz (líder dos Counting Crows), MEGA, Supernaturals e Walt Disco.