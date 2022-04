Festival de Poesia de Foz Côa homenageia Maria Teresa Horta

JN Hoje às 15:23 Facebook

Concertos, debates, conversas e performances integram a edição deste ano do Festival de Poesia e Música de Foz Côa, que decorre entre esta quinta e sábado. A arte contra a violência é o apelo transversal de todas as iniciativas do programa.

O mais antigo evento literário português está de regresso a Vila Nova de Foz Côa para três dias de celebração poética e musical. Dois anos depois da anterior edição, o festival regressa ao Centro Cultural de Foz Côa com um forte apelo anti-violência e a defesa da arte como elemento fundamental.

Com uma homenagem a Maria Teresa Horta centrada na sua obra poética, o festival volta a propor o contacto com o público em idade escolar, através da ida de vários autores (Carlos Nuno Granja, Raquel Patriarca, Álvaro Leonardo, Rui Spranger, João Rasteiro, Maria Estela Guedes e Minês Castanheira) a escolas do concelho.

Ainda fora do espaço do Centro Cultural, merecem destaque as Leituras Instáveis, no Cais Fluvial do Pocinho, onde poetas e atores brindam os participantes com leituras improvisadas.

No sábado, derradeiro dia, o programa vai ser dominado espetáculo "Facas na Língua (Poesia dos Sec. XX -XXI)", com Rui Spranger, logo seguido pelo concerto de Maze, com a participação de Francesco Valente.