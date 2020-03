Festival Dias da Dança cancelado

Hoje às 22:17 Facebook

A quinta edição do Festival Dias da Dança (DDD), que deveria decorrer entre os dias 18 de abril e 3 de maio, foi cancelada esta quarta-feira. A edição de 2021 realizar-se-á de 17 de abril a 2 de maio.

O evento previa mais de 20 espetáculos nacionais e internacionais em teatros e auditórios nas cidades do Porto, Gaia e Matosinhos. À semelhança das edições anteriores, haveria criações em espaços públicos, uma semana de programadores, 'workshops', conferências e festas.

"A decisão, tomada em conjunto com os organizadores e parceiros do festival, assenta na consciência de que vivemos - e continuaremos a viver nos tempos mais próximos - uma situação de exceção, na qual a segurança das populações deve ser a máxima prioridade", lê-se numa nota publicada no portal da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto.

Além das questões de segurança, as recentes medidas de combate à Covid-19 levantaram obstáculos logísticos, desde restrições de vistos, condicionamentos às viagens de companhias internacionais - oriundas de Itália, Alemanha, Coreia do Sul ou Filipinas -, ao encerramento de equipamentos locais, onde vários artistas e companhias nacionais estariam, ao longo das próximas semanas, em processo de criação de novas obras a estrear no festival, salienta a nota da autarquia.

A organização do festival tudo fará, "na medida das suas possibilidades, e em articulação com os artistas e companhias envolvidas", para garantir que as atividades previstas para este período sejam reagendadas, designadamente na edição do DDD 2021, adianta.

"Deste modo, a organização do festival declara estar profundamente empenhada em honrar, na máxima dimensão possível, os compromissos contratualmente assumidos e os custos efetivamente suportados até à data pelas companhias e artistas afetadas por este cancelamento", refere.

Na nota, a organização revelou que a edição de 2021 realizar-se-á de 17 de abril a 2 de maio.