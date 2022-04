Festival do Desassossego leva dança a Valbom

Margarida Cerqueira Hoje às 12:38 Facebook

Além de um concurso de curtas-metragens de videodança, evento acolhe conversas, oficinas, jantar-cinema e música ao vivo.

A primeira edição do Festival do Desassossego chega este fim de semana ao Grande Porto. Além de um concurso de curtas-metragens de videodança, que são o epicentro do evento, a Esquiva Companhia de Dança, em parceria com a Associação Recreativa Valboense Luz e Vida, convidam o público a participar numa série de atividades. "É um festival de curtas de vídeo dança, mas à volta do concurso há também um mercado, um jantar-cinema, oficinas, conversas com as juradas e, para finalizar, concertos", disse ao JN Mariana Amorim, diretora da Esquiva.

O jantar-cinema decorre neste sábado, a partir das 20 horas, após as sessões de visualizações das curtas, com a projeção de "Landing" e "Untreacable patterns" de Né Barros, e "Lady Blackshirt" de Roseanna Anderson. Domingo 24, distribuidos os prémios, haverá pelas 22 horas concertos de WTF Bach e Sereias, os segundos em concerto de antestreia do segundo álbum, homónimo.

O filme vencedor será encontrado a partir de uma lista de títulos pré-selecionados, vindos de 28 países, incluindo Singapura, Brasil, Arménia e Estados Unidos. "Os trabalhos já são todos bastante bons", assinala Mariana Amorim.

A presença portuguesa a concurso corresponde apenas a uma pequena percentagem. "Recebemos algumas propostas locais mas a maioria foi internacional".

As juradas são Joana Gusmão, Né Barros e Roseanna Anderson.

Sendo esta uma edição piloto, Mariana Amorim sublinha o desejo de, juntamente com os restantes envolvidos, dar continuidade ao Festival do Desassossego. "O objetivo é conseguirmos, de futuro, fazer uma edição anual."